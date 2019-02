Pila će ga koštati 3,3 milijuna i robije s tipovima koje je hvatao

Mnogi njegovi kolege ostali su iznenađeni kad je postao čelni čovjek Službe za borbu protiv organiziranoga kriminala zagrebačke policije. Tvrdili su kako je Željko Dolački odličan operativac, no da nije dobar šef.

Na toj poziciji zadržao se do travnja 2016. i provale u sef u njegovoj kancelariji u središtu zagrebačke krim policije u Heinzelevoj. Nakon toga je suspendiran te je 22. travnja 2016. završio u istražnom zatvoru iz kojeg je izašao 10. lipnja iste godine.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ponovno su, kao i 2000., uslijedili postupci na policijskom disciplinskom sudu na kojem je ponovno dobio otkaz. U međuvremenu je podignuta optužnica te je na kraju nepravomoćno osuđen. Brojni njegovi poznanici ne znaju što da misle, neshvatljivo im je da bi provalu inscenirao na tako 'amaterski' način. Sam Dolački je u svojoj obrani rekao kako bi, da se odlučio da počini takvo kazneno djelo, s obzirom na 30 godišnje policijsko iskustvo, to izveo puno profesionalnije. Naveo je i kako je ponudio da ga ispitaju na poligrafu što su istražitelji odbili.

[video: 1204053 / Željko Dolački]

No sudsko vijeće uvjereno je da zlato i milijune kuna iz središta zagrebačke krim policije uzeo upravo Dolački koji je potom fingirao provalu u policiju. Sud je redom naveo kako je utvrđeno kako kroz prozor na katu zgrade nitko nije provalio. Osim što bi provalnik morao biti vižljast poput Spidermana na vanjskoj dasci prozora nije bilo nikakvih tragova cipela niti mikrotragova. Nadalje, vrlo bitan je bio nalaz vještaka da se pante na metalnom sefu mogu prepiliti samo ako je sef već otvoren. Brava na sefu nije bila obijena, a sam Dolački je rekao da je jedino on imao ključ (u obrani je rekao i da su prijašnji šefovi imali ključeve od sefa i da brava nije mijenjana od kad je on preuzeo dužnost).

Foto: Goran Jakuš/PIXSELL

Nadalje, u njegovoj aktovci policija je pronašla mikrotragove i krhotine pile koji su odgovarali mikrotragovima i krhotinama nađenim u sefu. On je tvrdio kako je nazočio očevidu u svom uredu.

Tvrdio je i da je njegova aktovka, u kojoj su nađene čestice koje odgovaraju česticama nađenima na prepiljenom sefu, tijekom tog očevida stajala na njegovu stolu.

- U aktovku sam kasnije stavio neke dokumente iz sefa - kazao je Dolački sudu pravdajući tako pojavu spornih čestica u aktovci. No navode njegove obrane nije potvrdio Robert Brozinić, šef grupe za očevide PU karlovačke.

Brozinić je ustvrdio kako Dolački u ured nije ulazio, a kazao je i da njegova aktovka nije bila na uredskom stolu, već na stolici izvan ureda. Rekao je i kako nije istina da mu je tijekom očevida Dolački dodavao dokumente koje je popisivao, već su to radili krim-tehničari i vještaci. Svjedok obrane je dodao da je po dovršetku očevida ugasio svjetlo u uredu u kojem je obavljen očevid te da optuženi nije bio u sobi u kojoj je obavljen očevid.

Foto: pixsell/24sata

I onda dolazimo do pile, odnosno pila. Policija je nakon provale u sef obišla trgovačke centre na područja Zagreba provjeravajući tko je kupio pilu za metal identičnu onoj kojom su prepiljene pante na sefu. Kupaca nije bilo puno. Kad su policajci na videonadzoru Bauhausa u Buzinu išli provjeriti tko je 26. ožujka 2006. kupio pilu vidjeli su kolegu Dolačkog.

Na ispitivanju u Uskoku na pitanje je li kupio pilu za metal kategorički je tvrdio da nije, no dvije i pol godinu kasnije na sudu je rekao kako je tog dana kupio pilu. Tvrdio je kako je na ispitivanju u Uskoku na stolu vidio da je već doneseno rješenje o provođenju istrage pa je zaključio da mu podmeću.

- Da sam onda rekao da je pila na mom imanju, branio se Dolački, našli bi nešto drugo kako bi mi podmetnuli.

No sud mu nije povjerovao.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Suočen sa snimkom tijekom rasprave, optuženi je pred sudom izjavio da je 26. ožujka kupio pilu koju je donio na raspravu kako bi dokazao svoju nedužnost. Bila je to loša konstrukcija Željka Dolačkog da uvjeri sud u svoju nedužnost, osobito nakon što je tvrtka Bauhaus i proizvođač pile u dva navrata ustanovio da je pila koju je optuženi donio na sud proizvedena više od godinu dana nakon pljačke - kazala je sutkinja.

Iako pila kojom je prepiljen sef nije nađena, kao niti dva kilograma zlata, 290.000 eura i 640.000 kuna, sudsko vijeće je na temelju ostalih dokaza (nije bilo provale, sef je otvoren, a ne obijen, u torbi Dolačkog nađenu se čestice i krhotine pile identične onima iz sefa, lagao je da nije kupio pilu, a potom je pokušao podmetnuti drugu) zaključilo da je Dolački sve inscenirao i kasnilo ga je sa šest godina zatvora. Pored toga mora vratiti 3,3 milijuna kuna.

Brojni njegovi poznanici ne znaju što bi mislili. Dio je uvjeren kako je žrtva urote u policijsko-političkim krugovima i da mu je sve podmetnuto. A neki, koji su do jučer za njega bili spremni gurnuti ruku u vatru, sada dvoje.

Presuda je nepravomoćna i ostaje još vidjeti što će presuditi Vrhovni sud, no u svakom slučaju riječ je o neslavnom kraj jedne duge policijske karijere.

>>> Kraj feljtona