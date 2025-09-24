Obavijesti

I ŠTO SAD?

Piletić: Ne može se očekivati nastavak visokog rasta rasta plaća iz prošlih godina

Piše HINA,
Piletić: Ne može se očekivati nastavak visokog rasta rasta plaća iz prošlih godina
Zagreb: Marin Piletić obratio se medijima nakon sjednice Vlade

Rast plaća od 30 posto više više ne može biti kontinuitet u sljedećim pregovorima, ali isto tako moram podsjetiti poslodavačku stranu da smo prije reforme plaća imali podcijenjen rad u državnoj i javnoj službi te da je upravo zbog toga reforma bila nužna", rekao je Piletić

Nastavak visokog rasta plaća u državnom i javnom sektoru iz prošlih godina ne može se očekivati, poručio je u srijedu ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, te ustvrdio da su plaće u tim sektorima prije reforme bile preniske.

"Rast plaća od 30 posto više više ne može biti kontinuitet u sljedećim pregovorima, ali isto tako moram podsjetiti poslodavačku stranu da smo prije reforme plaća imali podcijenjen rad u državnoj i javnoj službi te da je upravo zbog toga reforma bila nužna", rekao je Piletić u izjavi na margini konferencije Dan velikih planova.

SMIRUJE SITUACIJU Piletić: Rekalkulacija cijena umirovljeničkih domova bit će bez enormnih poskupljenja
Piletić: Rekalkulacija cijena umirovljeničkih domova bit će bez enormnih poskupljenja

"Reformu smo završili prošle godine i nije za očekivati da će se takav rast plaća svih zaposlenih nastaviti dalje. Reforma je završena, plaće su podignute, a pregovori koji nas očekuju sa sindikatima državnoj i javnoj službi će regulirati budući tijek rasta osnovice za izračun plaća", rekao je Piletić.

Na primjedbu koju učestalo iznose poslodavci da rast plaća u javnom sektoru nije praćen rastom produktivnosti i da je propuštena prilika za smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, odgovorio je da se s jedne strane traži produktivnost, s druge usluge od države u zaista velikom opsegu. 

Pri tome je ustvrdio da je porasla kvaliteta socijalnih i zdravstvenih usluga i podrške gospodarstvu.

Reforma sustava plaća napokon je podigla razinu plaća na primjeren nivo, do toga da na primjer danas učitelj u Sloveniji ima nešto nižu plaću nego učitelj u Hrvatskoj, rekao je Piletić.

