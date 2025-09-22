Obavijesti

News

Komentari 0
SMIRUJE SITUACIJU

Piletić: Rekalkulacija cijena umirovljeničkih domova bit će bez enormnih poskupljenja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Piletić: Rekalkulacija cijena umirovljeničkih domova bit će bez enormnih poskupljenja
Zagreb: Marin Piletić o mirovinskoj reformi | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ustvrdio je kako 45 domova za umirovljenike, kojima su osnivači županije, godinama nisu povećavali cijene, a da je kroz razdoblje inflatornih pritisaka

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić ocijenio je u ponedjeljak kako će u dogledno vrijeme morati doći do rekalkulacije cijena usluga domova za umirovljenike, ali ne na način da to uzrokuje enormna poskupljenja. Tijekom posjeta Osijeku Piletić je odgovarao na upite novinara oko najave poskupljenja usluga pojedinih domova za umirovljenike i do 60 posto te hoće li i koliko Ministarstvo povećati decentralizirana sredstva.

Ustvrdio je kako 45 domova za umirovljenike, kojima su osnivači županije, godinama nisu povećavali cijene, a da je kroz razdoblje inflatornih pritisaka, od 2021. godine do danas Vlada slala jasnu poruku da moramo razmisliti o bilo kakvoj odluci, koja će utjecati na povećanje cijene umirovljeničkih domova.

Zbog toga smo povećali decentralizirana sredstva za ovu godinu za 16 posto. Ukupno poslovanje domova za umirovljenike je opterećeno rastom cijena energenata i plaća i tu će u dogledno vrijeme morati doći rekalkulacije cijena, ali ne na način da to u jednom koraku uzrokuje ovakav šok za postojeće korisnike i da dođe do enormnih poskupljenja, poručio je ministar Piletić.

NACIONALNI DAN Piletić: Borba protiv nasilja je posao koji se radi u kontinuitetu
Piletić: Borba protiv nasilja je posao koji se radi u kontinuitetu

Ističe kako Vlada apelira, da, ako do poskupljenja treba doći, da dođu fazno, na onaj način na koji Vlada postavlja stvari na tržišne osnove, gdje kroz svoje odluke i dalje subvencionira cijenu energenata. 

Ta cijena je i dalje zadržana za sve vrtiće, gradske i županijske ustanove, bolnice, škole te domove za starije.

Na taj način se postupno približavamo tržišnim cijenama, ali ne na način da to značajno udari na standard umirovljenika, odnosno onih koji bi trebali uslugu umirovljeničkog doma, ocijenio je ministar Piletić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula
Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'
UBIO TRI ŽENE

Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Prije 26 godina Mato Oraškić na sudu je ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025