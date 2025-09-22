Piletić: Rekalkulacija cijena umirovljeničkih domova bit će bez enormnih poskupljenja

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić ocijenio je u ponedjeljak kako će u dogledno vrijeme morati doći do rekalkulacije cijena usluga domova za umirovljenike, ali ne na način da to uzrokuje enormna poskupljenja. Tijekom posjeta Osijeku Piletić je odgovarao na upite novinara oko najave poskupljenja usluga pojedinih domova za umirovljenike i do 60 posto te hoće li i koliko Ministarstvo povećati decentralizirana sredstva.

Ustvrdio je kako 45 domova za umirovljenike, kojima su osnivači županije, godinama nisu povećavali cijene, a da je kroz razdoblje inflatornih pritisaka, od 2021. godine do danas Vlada slala jasnu poruku da moramo razmisliti o bilo kakvoj odluci, koja će utjecati na povećanje cijene umirovljeničkih domova.

Zbog toga smo povećali decentralizirana sredstva za ovu godinu za 16 posto. Ukupno poslovanje domova za umirovljenike je opterećeno rastom cijena energenata i plaća i tu će u dogledno vrijeme morati doći rekalkulacije cijena, ali ne na način da to u jednom koraku uzrokuje ovakav šok za postojeće korisnike i da dođe do enormnih poskupljenja, poručio je ministar Piletić.

Ističe kako Vlada apelira, da, ako do poskupljenja treba doći, da dođu fazno, na onaj način na koji Vlada postavlja stvari na tržišne osnove, gdje kroz svoje odluke i dalje subvencionira cijenu energenata.

Ta cijena je i dalje zadržana za sve vrtiće, gradske i županijske ustanove, bolnice, škole te domove za starije.

Na taj način se postupno približavamo tržišnim cijenama, ali ne na način da to značajno udari na standard umirovljenika, odnosno onih koji bi trebali uslugu umirovljeničkog doma, ocijenio je ministar Piletić.