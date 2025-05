Piletić: 'U lipnju kreću pregovori o plaćama za 2026. godinu'

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić potvrdio je u četvrtak da će pregovori o povećanju osnovice plaća u državnim i javnim službama za 2026. započeti već u lipnju, ranije nego ikada dosad. Time Vlada, poručio je, želi omogućiti da se dogovoreno povećanje uključi u prijedlog državnog proračuna za iduću godinu bez potrebe za kasnijim rebalansima.

- Već smo zaprimili poziv sindikata državnih službi za otvaranje pregovaračkog postupka, a Ministarstvo rada već je zatražilo članove pregovaračkog tima iz svih resora. Očekujem da će Vlada već idući tjedan donijeti odluku o imenovanju pregovaračkog tima i zatim poslati službeni poziv sindikatima - rekao je Piletić u izjavi na događaju povodom Nacionalnog dana udomiteljstva.

Podsjetio je kako je prošlogodišnji pregovarački proces započeo kasno, u studenom, zbog organizacijskih razloga Vlade, ali je unatoč tome zaključen do kraja 2024., dogovorom s reprezentativnim sindikatima državnih službi.

- Nažalost, taj je put izostala podrška od strane reprezentativnih sindikata javnih službi, što je posljedica njihove manjkave zastupljenosti. Stoga nismo mogli potpisati dodatak temeljnome kolektivnom ugovoru, ali je Vlada preuzela odgovornost i donijela odluku o primjeni - pojasnio je Piletić.

Štrajk je pravo, ali neće biti plaćen

Komentirajući nedavni jednodnevni štrajk obrazovnih sindikata, ministar je poručio da Vlada ne osporava pravo na sindikalno djelovanje, ali su okolnosti sada drukčije.

- Ok, želite organizirati štrajk - provedite ga. No, nakon ovakvog rekordnog povećanja plaća, po prvi put Vlada taj štrajk više neće platiti. Mislim da je odaziv zaposlenih u školama najbolji komentar na sindikalne aktivnosti. Ogromna većina nastavnika, profesora i učitelja nije podržala štrajk niti sudjelovala u njemu - rekao je Piletić.

Dodao je da su odnosi Vlade i sindikata stabilni i trajni, unatoč povremenim napetostima: „Sindikati zastupaju svoje interese, imaju pravo na štrajk, prosvjede i druge oblike djelovanja – ali i Vlada ima pravo reći gdje je granica održivosti", poručio je.

Na pitanje o najavi tužbi obrazovnih sindikata protiv Ministarstva zbog uredbe o koeficijentima, ministar je rekao kako ne vidi ništa sporno u načinu na koji je uredba donesena.

- Tijekom cijelog procesa donošenja zakona i uredbe, ti su sindikati sudjelovali i podržavali donošenje zakona. Sada, nakon kadrovskih promjena u sindikalnim vrhovima, mijenjaju svoju politiku. Zakon je donio Hrvatski sabor, uredbu je, temeljem zakona, donijela Vlada – sve je u skladu s propisima. Da je nešto bilo sporno, zbog sindikalne bi solidarnosti reagirali i ostali sindikati. Ovo je nešto sasvim drugo, a ne pitanje zakonitosti - ocijenio je Piletić.

Povećanja plaća nastavljaju se kao strateška orijentacija

Ministar je najavio da će pregovori koji počinju u lipnju omogućiti da se u proračunu za 2026. godinu jasno predvide sredstva za rast plaća, bez potrebe za naknadnim izmjenama i rebalansima.

- Želimo već sad znati koliki će biti trošak povećanja plaća u 2026. godini. Ranijih godina smo kretali s pregovorima u rujnu, ali sada prvi put pregovaramo već u lipnju. To je znak odgovornog planiranja - rekao je Piletić.

Dodao je kako je rast plaća u državnim i javnim službama - kao i rast minimalne i prosječne plaće - jedan od strateških ciljeva Vlade.

- To činimo dosljedno. Ljudi to prepoznaju, i to se vidi na svakoj isplatnoj listi. Možda sindikati nikada neće biti potpuno zadovoljni, ali uvijek kroz dijalog nađemo rješenja koja su održiva i konkretna - poručio je.

Piletić je naglasio i kako Vlada nastavlja unaprjeđivati sustav plaća i jačati socijalni dijalog, ali i jasno poručuje da više neće nagrađivati sindikalne akcije koje, prema njezinoj ocjeni, nemaju dovoljno uporišta među zaposlenima.