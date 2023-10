Piletić: U ponedjeljak ćemo sindikatima predstaviti svoju ponudu rasta osnovice plaća

Ministar Marin Piletić u petak je ponovio da zahtjev sindikata za 15 postotnim povećanjem osnovice plaće nije realan te najavio da će Vlada u ponedjeljak, u sklopu drugog kruga pregovora sa sindikatima javnih i državnih službi, iznijeti svoju ponudu.

- Vrlo smo jasno dali do znanja sindikatima da je povećanje osnovice od 15 posto nešto nerealno- rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u izjavi novinarima nakon skupa "ICT - pokretačka snaga Hrvatske".

No, naglasio je, s obzirom na to da je u planu donošenje i novog Zakona o plaćama, odnosno nakon toga uredbi o povećanju koeficijenata, a plus porezna reforma kroz koju će "svih 238 tisuća službenika osjetiti efekte" te plus uskrsnica – "sve su to elementi o kojima pregovaramo".

Prema tome, u ponedjeljak, u drugom krugu pregovora, izlazimo sa svojom ponudom, rekao je Piletić.

Novinari su ga pitali i zašto je poslan izvanredni upravni nadzor psihologinji iz centra za socijalnu skrb nakon što je javno objavila slučaj autistične djevojčice koju nije imala gdje smjestiti, a ministar je odbaci tumačenja da je riječ o zastrašivanju.

Nadzori unutar sustava socijalne skrbi provode se za sve slučajeve za koje nemamo dovoljno saznanja, rekao je Piletić te dodao da se u konkretnom slučaju želi utvrditi sve okolnosti.

Nadzor se provodi, naveo je, nad ustanovama koje su odbile smještaj, timom koji je vodio slučaj te djevojčice, a želi se doznati "je li eventualno bilo potencijalnog smještaja za djevojčicu i zašto ju naše ustanove, ako su imale mogućnost, nisu smjestile" te vidjeti, općenito, od kad se vodi slučaj te djevojčice.

- Dakle, ništa neuobičajeno, ništa s porukom zastrašivanja, kako smo to mogli čuti u javnosti- poručio je ministar. Inspekcija ne kažnjava i ne zastrašuje, dodao je.