Prava zavrzlama oko Zakona o izbornim jedinicama: 'Milanović ga nije na vrijeme potpisao'

Uočila sam proceduralnu grešku, koja je svjesna ili slučajna, i znala sam da će, ako ne potegnem to pitanje, oni to pokušati zataškati jer je njima normalno da se donose protuustavni zakoni ukoliko nitko ništa ne primijeti, poručila je zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić upozorivši kako na snazi imamo protuustavni Zakon o lokalnim jedinicama.

Naime, važeći će odlukom Ustavnog suda prestao važiti 1. listopada. Sabor je novi izglasao 28. rujna, predsjednik Republike Zoran Milanović ga je potpisao 3. listopada, a objavljen je u Narodnim novinama 4. listopada s odredbom da stupa na snagu 1. listopada. To je protuustavno jer se zakoni, naglašava Selak Raspudić, ne mogu primjenjivati retroaktivno.

- Mi smo kao Vlada predložili Zakon na vrijeme, izglasan je u Saboru na vrijeme i poslan predsjedniku na potpis na vrijeme odmah u četvrtak netom nakon izglasavanja. Ostavljeno mu je dovoljno vremena da ga potpiše da bi mogao stupiti na snagu sukladno odluci Ustavnog suda. Imao je tri dana da ga potpiše. Što se tiče Vlade i Sabora, sve je odrađeno na vrijeme - odgovorio je odmah ministar pravosuđa Ivan Malenica.

Pitanje je, kaže, da li je predsjednik Milanović namjerno ili nenamjerno odugovlačio s potpisivanjem.

- Nije slučajno da je i danas Selak Raspudić prva komentirala tu situaciju. Nije ona otkrila ništa novo, mi smo kao Vlada i Ministarstvo pratili ovu situaciju i znali smo od subote u kakvoj se situaciji nalazimo i zato ćemo pripremiti ovih dana izmjene Zakona u odnosu na članke koji se odnose na stupanje na snagu - kazao je ministar, koje ne bi čudilo da se radi i opstrukciji predsjednika.

- Bilo je već do sada sličnih situacija kada je bio relativno kratak rok za potpisivanje zakona pa ih je predsjednik potpisao. Što se ovdje dogodilo, to je pitanje za njega, no simptomatično je da je Selak Raspudić otvorila tu temu, to samo pokazuje njihov odnos i komunikaciju i da je to možda čak i namjerno napravljeno - poručio je.

Na pitanje zašto su Zakon uopće objavili u Narodnim novinama ako su znali da proceduralno ne vrijedi, Malenica je pojasnio da su ga morali objaviti kako bi mogli mijenjati tu završnu odredbu oko stupanja na snagu.

- Da bi mijenjali Zakon, mora biti objavljen u Narodnim novinama. I da, sad ćemo imati pravni vakuum, ali mi smo ga Vlada i Sabor učinili sve da Zakon bude izglasan na vrijeme - kaže.

Dok vladajući vide u ovoj situaciji povezanost oporbe i Milanovića i ne vide svoju odgovornost, mogli su i oni drugačije djelovati, brže i ranije pa se ne bi ni doveli do ovoga. Da, Vlada je, gledajući zakonski i ustavno, odradila ovo na vrijeme u smislu da je Sabor na vrijeme izglasao Zakon, ali već godinama se zna da je postojeći Zakon bio protuustavan pa ga, isto tako, nisu morali u saborsku proceduru poslati baš tri dana prije njegova prestanka važenja.

Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, kaže kako im je već u subotu, dakle dan prije negoli su naveli da Zakon stupa na snagu, postalo sumnjivo što ga još uvijek Milanović nije potpisao.

- Mi smo pratili, naravno, i očekivali da će predsjednik potpisati jer u takvim situacijama kada su bili kratki rokovi ni jednom do sada nismo imali problem da predsjednik nije potpisao. Dakle, bilo je čak situacija gdje se potpisivalo u jednom danu jer predsjednik Republike brine o usklađenom djelovanju državnih tijela. Međutim, vidjeli smo da do 1. listopada predsjednik nije potpisao navedeni zakon i tada nam je postalo malo sumnjivo zašto se to dogodilo. Vidio sam da ste pitali i zašto je objavljeno u Narodnim novinama ako smo znali da neće važiti - zato što se mora objaviti u Narodnim novinama jer da nije objavljeno, onda bi to bila pogreška sa strane Vlade. - istaknuo je Jandroković koji se pita da li je ovo bilo namjerno od strane predsjednika ili jednostavno njegovi savjetnici nisu shvatili da Zakon stupa na snagu 1. listopada i da on to treba potpisati do tada.

Naime, predsjednik ima rok od osam dana za potpisivanje Zakona. No, obzirom da je Vlada, ponavljamo, pet do 12 omogućila izglasavanje ovog Zakona u Saboru, postoji mogućnost da je tu došlo do propusta s Pantovčaka. Jandroković ipak ne misli da se radi o tome.

- Kada smo zamijetili da nije potpisano u roku sumnjali smo imali tu namjere ili se radi o neznanju savjetnika predsjednika Republike. I čekali smo da vidimo, nakon što je objavljeno u Narodnim novinama, tko će se prvi uhvatiti u mišolovku. I tko se uhvatio - pa kao i uvijek Most. Onda SDP pa Možemo i onda nam se slika polagano slaže. Dakle, razmislimo svi zajedno - ako nije potpisano u roku, a moglo je biti, ako su ovi naši kolege tako brzo istupili, moglo bi tu zaista biti da se radi o jednoj političkoj smicalici, već viđenoj do sada - kaže predsjednik Sabora.

Ako predsjednik nije shvatio da Zakon treba biti objavljen do 1. listopada, ističe Jandroković, njegovi savjetnici su to morali znati i upozoriti ga da ga u ta tri naredna dana mora potpisati.

- Imao je tri dana, a koliko sam pratio, 29. rujna je bio u Zagrebu, tada se i rukovao s ministrom Banožićem. Dakle, bio je tu i mogao je to potpisati. Nijednom nam se nije dogodilo da zbog potpisa predsjednika Republike dođemo u situaciju da nam neki zakon bude neustavan. Mislim da je ovdje vrlo jasno gdje je odgovornost, koji su motivi i to će pokazati idući dani, ali da, sad postoji sumnja nakon ovih današnjih nastupa kolega iz Sabora da su htjeli opet nešto loviti u mutnom i prebaciti odgovornost na Vladu - naglašava.

Iako jesmo u pravnom vakuumu, obzirom da je trenutni zakon prestao važiti, a novi još ne važi, Jandroković ističe da to nije toliki problem obzirom da se Zakon još ne konzumira i nisu trenutno ovih dana izbori.

- Neki ustavno-pravni stručnjaci misle da se zato i ne radi o situaciji neustavnosti, ali ćemo mi, da bismo izbjegli bilo kakve interpretacije i bilo kakve sumnje, ići na donošenje novog zakona i to vrlo brzo u idućih maksimalno dva do tri tjedna. Ne možemo mi sada odgovarati što je nastao pravni vakuum zato što predsjednik Republike to nije potpisao, bilo namjerno, bilo zbog neznanja svojih savjetnika. No, nema nikakvih sada tu štetnih posljedica zbog toga što će Zakon stupiti na snagu 10-ak ili 20-ak dana kasnije. Sve će biti u redu. Ovi koji su pokušali odigrati političku igru su još jednom izgubili - poručio je.