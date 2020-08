Pili metanol i kravlji urin, gutali češnjak: Najmanje 800 mrtvih zbog dezinformacija oko korone

Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da se epidemija lažnih vijesti odnosno "infodemija" povezana s covidom-19 širi jednako brzo kao i sam virus. Teorije zavjere i glasine doprinijeli su smrti i ozljedama

<p>U prva tri mjeseca ove godine najmanje je 800 ljudi širom svijeta umrlo zbog dezinformacija o koronavirusu, objavili su znanstvenici.</p><p>Prema rezultatima istraživanja objavljenima u časopisu American Journal of Tropical Medicine and Hygiene oko 5800 ljudi hospitalizirano je zbog posljedica vjerovanja u lažne informacije na društvenim mrežama, prenosi BBC.</p><p>Mnogi su preminuli nakon što su pili metanol ili sredstva za čišćenje na bazi alkohola pogrešno vjerujući da ti proizvodi štite odnosno liječe od virusa.</p><p>Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da se epidemija lažnih vijesti odnosno "infodemija" povezana s covidom-19 širi jednako brzo kao i sam virus, a teorije zavjere, glasine i stigmatizacija u društvu oboljelih doprinijeli su smrti i ozljedama ljudi.</p><p>Mnoge su žrtve slijedile savjete koji su nalikovali vjerodostojnim zdravstvenim savjetima - poput toga da se konzumiraju velike količine češnjaka i gutaju velike količine vitamina kao način sprečavanja zaraze, navode autori studije. Drugi su konzumirali napitke poput kravljeg urina.</p><p>Takvo ponašanje moglo je imati ozbiljne posljedice po zdravlje tih ljudi, upozorili su znanstvenici.</p><p>Znanstvenici zaključuju da je na međunarodnim tijelima, vladama i društvenim mrežama da se bore protiv epidemije lažnih informacija.</p><p>Tehnološke tvrtke koje upravljaju društvenim mrežama izložene su kritikama da sporo i nedostatno reagiraju na taj problem, a i zakonodavna tijela spora su u reguliranju odgovornosti za širenje lažnih vijesti.</p><p>Prema istraživanju koje je proveo BBC pronađene su veze između dezinformacija o virusu i napada, paleža ili smrti.</p><p>Glasine koje su se širile internetom u Indiji dovele su do napada rulje na žrtve ili masovnih trovanja u Iranu.</p><p>Telekomunikacijski inženjeri doživjeli su prijetnje i napadani su, a telefonski stupovi zapaljeni su zbog teorija zavjere koje se šire internetom.</p><p>Društvene mreže omogućile su prevarantima da iskoriste pandemiju prodajući neučinkovita sredstva protiv virusa pa su ljudi uplaćivali novac za "čudesne mineralne preparate", a dobivali razvodnjeni izbjeljivač.</p><p>S približavanjem dana kad će se pojaviti na tržištu prva cjepiva protiv koronavirusa koji uzrokuje covid-19 protivnici cijepljenja mogli bi putem društvenih mreža uvjeravati ljude da se ne cijepe.</p><p>Koristi od cijepljenja mogle bi biti potkopane dezinformacijama, upozoravaju liječnici.</p><p>Unatoč tome što društvene mreže sada uklanjanju ili označavaju kao netočne sve dezinfromacije o koronavirusu nedavna anketa u SAD-u pokazala je da 28 posto Amerikanaca vjeruje da američki milijarder Bill Gates želi uz pomoć cjepiva u ljude usaditi mikročipove.</p>