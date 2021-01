Ovo je sve otišlo predaleko. Zvali su me i s posla. Izrečene su i laži o meni i prijetili su mi. Nisam to još prijavio i moram se o svemu konzultirati s odvjetnikom, rekao nam je muškarac kojeg su u utorak ulovili kako grebe automobile u Sesvetama.

Javio nam se na telefon i rekao kako neće dalje komentirati slučaj te da će nam se ubuduće oko svega javljati odvjetnik. Na pitanje oko slučaja, zašto mu je to grebanje automobila uopće trebalo, s obzirom na to da su ga poznanici i susjedi opisivali kao mirnog i staloženog obiteljskog čovjeka i pilota, nije znao odgovoriti.

- Bio sam na policiji, napravio što sam napravio. Ja nisam niti krao aute niti ubio ljude, ponavljam, sve je ovo otišlo predaleko - vadio se osumnjičeni.

I on, kao i oštećeni Sesvećani, čeka da policija dovrši prijavu oko oštećenja tuđe stvari i sve proslijedi državnom odvjetništvu. Za to nedjelo, prema Kaznenom zakonu, prijeti mu i do dvije godine zatvora. Sve ovisi o visini štete. Iz PU zagrebačke nisu željeli komentirati slučaj i dodali su kako je sve u tijeku.

Svima je u interesu vratiti novac

Kako doznajemo, moraju detaljno obraditi sve pristigle prijave i razlučiti koje uopće imaju veze s ovim ulovljenim grebačem. Osim iz tog naselja, poznatog kao Selčina, službenicima i stanovnicima su se javili i ljudi iz Brestja i drugih dijelova Sesveta. Pitanje ostaje imaju li oni kakvih dokaza protiv pilota, gdje su im auti uopće ogrebani i koliko su slučajevi stari.

Stanovnici Ulice Bartola Kašića kažu nam kako problem s “crtanjem” po automobilima imaju barem dvije godine te su ljuti i ogorčeni zbog štete i nemoći da to naplate. Neki su i ranije to prijavljivali policiji, dok su drugi to zadržali za sebe jer nisu znali što bi napravili.

- Najgore je onima koji su vozili aute autolakirerima kako bi popravili stvar, a uskoro bi ih dočekale nove crte. Palo nam je i na pamet da netko ima ‘deal’ s njima, no to je ostalo samo na teoriji - kaže nam stanarka iz Bartola Kašića.

Svima im je u interesu vratiti novac uložen u silne popravke boje i laka. Neki su se navodno već obratili obitelji prijavljenog pilota.

- Ja čekam što će reći odvjetnik, no evo, ja imam 15 prijatelja kojima su izgrebani auti u vremenu kad su bili meni u posjetu. Ne žele više doći - rekao je stanar iz Bartola Kašića.