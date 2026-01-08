Pilot tuži Boeing za 10 milijuna dolara nakon strave u zraku: 'Žele da budem žrtveno janje!'

Kapetan Brandon Fisher podnio je tužbu 30. prosinca saveznom sudu u saveznoj državi Oregon, tražeći 10 milijuna dolara odštete. U tužbi se navodi da je Boeing nakon incidenta pokušao Fishera učiniti “žrtvenim janjetom” kako bi izbjegao vlastitu odgovornost.

Tužba se odnosi na let Alaska Airlinesa 1282, zrakoplov Boeing 737 Max 9 koji je 5. siječnja 2024. bio prisiljen na hitno slijetanje ubrzo nakon polijetanja iz Portlanda u Oregonu, kada je tijekom leta došlo do izlijetanja panela na trupu zrakoplova, poznatog kao “door plug”. U avionu se u tom trenutku nalazilo 177 putnika i članova posade, a svi su preživjeli incident.

Nacionalni odbor za sigurnost prometa SAD-a (NTSB) u lipnju je zaključio da su do nesreće doveli “višestruki sustavni propusti” Boeinga i Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA). Unatoč tome, u Fisherovoj tužbi navodi se da je Boeing, braneći se u povezanoj kolektivnoj tužbi, odbacio vlastitu odgovornost tvrdeći da su njegovi proizvodi bili “nepropisno održavani ili pogrešno korišteni od strane osoba i/ili subjekata koji nisu Boeing”.

Foto: DAVID SHEPARDSON/REUTERS

“Boeing je u trenutku davanja te izjave znao da je ona netočna, ali ju je svejedno iznio kao dio svoje često korištene strategije nakon nesreća – prebacivanja krivnje na pilote za incidente koje su isključivo uzrokovali vlastiti propusti”, stoji u tužbi.

U dokumentima se navodi i da su Boeingove izjave bile jasno usmjerene prema kapetanu Fisheru, s ciljem da ga se prikaže odgovornim za “brojne Boeingove propuste”. Kao posljedicu toga, Fisher je, prema navodima tužbe, pretrpio ozbiljan emocionalni stres, a postupci proizvođača zrakoplova “dramatično su pogoršali životne posljedice” koje je incident ostavio na njega.

U kolovozu su i četiri stjuardese s istog leta podnijele zasebne tužbe protiv Boeinga, navodeći da su pretrpjele fizičke i psihičke ozljede, izvijestio je Reuters.

Zrakoplovne vlasti i čelnici Boeinga ranije su pohvalili posadu leta 1282 zbog profesionalnog i prisebnog postupanja tijekom izvanredne situacije.

Glasnogovornik Boeinga izjavio je za FOX Business da tvrtka nastavlja provoditi “sveobuhvatan plan sigurnosti i kvalitete”, razvijen uz povratne informacije zaposlenika i nadzor regulatornih tijela.

“U protekle dvije godine temeljito smo preispitali svaki aspekt naših proizvodnih operacija”, poručio je, dodajući da Boeing već vidi pozitivne učinke mjera za jačanje sigurnosne kulture i kontrole kvalitete.

Iz Alaska Airlinesa su poručili da nemaju komentar na tužbu, ali su ponovno pohvalili posadu leta 1282 za “hrabrost i brzo razmišljanje” kojim su osigurali sigurnost svih putnika. Fisherovi odvjetnici, William Walsh i Richard Mummolo, zasad nisu odgovorili na upite medija za komentar.