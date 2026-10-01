Pilot, vodoinstalater i zubar heroji su kobnog leta iznad Izraela: 'Ubadao ga je nožem'

Smit Machchhar ležao je na podu kokpita Flydubaija prekriven krvlju, no uspio je otključati vrata. Taj je potez omogućio putnicima i posadi ulazak u kabinu, svladavanje napadača i spašavanje 174 putnika.

Trenucima ranije, Machchhara je nožem napao njegov kolega pilot, navodno omanski državljanin, u očitom pokušaju rušenja aviona na putu iz Dubaija u Tel Aviv. Machchhar, indijski državljanin iz Mumbaija, trenutačno se liječi u bolnici u saudijskom gradu Tabuku, gdje su piloti uspjeli sigurno sletjeti.

Incident je započeo borbom u kokpitu, kada je kopilot izvukao nož i poslao avion u strmoglav pad. Letjelica je u manje od trideset sekundi pala za 4267 metara. Prema izvještajima, oštećenja su bila toliko velika da su aerodinamičke sile otkinule dio kormila pravca s repa. Ubrzo nakon toga, nekoliko putnika uspjelo je ući u kokpit i pomoći u svladavanju napadača.

Yaniv Hayoun, kojeg je izraelski premijer opisao kao vodoinstalatera, ispričao je detalje drame u zraku, navodeći da im je situaciju dodatno otežavalo stanje ranjenog kapetana, piše The Guardian.

​- Bio je izboden i nalazio se na drugoj strani vrata.

Hayoun se prisjetio trenutka kada su se borili s napadačem.

​- Odskočio sam, zgrabio kontrole i počeo povlačiti ručice unazad.

Putnici i piloti u ulozi spasioca

Stomatolog Shota Musaev također je bio među putnicima koji su potrčali prema kokpitu. Vidjeli su napadača kako na podu ubada pilota. Musaev je odmah priskočio u pomoć Machchharu, prestravljen da će kapetan preminuti.

​- Bio je prekriven posjekotinama po glavi i rukama. Praktički su bile prerezane na pola. Izgubio je puno krvi i bio je u lošem stanju.

Liječnik je istaknuo kako bi izgubili pilota da su čekali još samo nekoliko trenutaka.

​- Krvni tlak mu je naglo pao, iznenada je izgubio svijest, a krvi je bilo posvuda.

Musaev je pomogao u svladavanju napadača, prisjećajući se da su ga vezali pomoću kablova za slušalice i plastičnih vezica. Ostali članovi posade potom su stabilizirali avion i počeli spuštanje prema sjeverozapadnoj Saudijskoj Arabiji. Među onima koji su intervenirali bio je britanski pilot koji tada nije bio na dužnosti. Putnik Almog Itali objasnio je da su u avionu bila dva zamjenska pilota koji su trebali preuzeti sljedeći let.

Europski piloti ušli su u kokpit, povukli kontrole i stabilizirali letjelicu prije slijetanja u Tabuk. Kompanija je putnike nakon toga prebacila u Izrael drugim avionom, dok istražitelji sada obrađuju incident kao mogući pokušaj terorističkog napada.

Pohvale državnika i nevjerica stručnjaka

Indijski premijer Narendra Modi oglasio se na mreži X rano u četvrtak i nazvao Machchhara herojem.

"Suočen s najvećom opasnošću i unatoč tome što je bio teško ozlijeđen, pokazao je neizmjernu hrabrost i nepokolebljivu odlučnost da zaštiti živote drugih. Njegovo junaštvo pomoglo je spasiti stotine života i spriječiti veliku tragediju", napisao je Modi.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je bio impresioniran Machchharovim postupcima i naložio je pojačane sigurnosne provjere za sve pilote koji lete prema Izraelu. Naglasio je kako su hrabrost i snalažljivost spriječili veliku katastrofu.

Zrakoplovni stručnjaci izrazili su iznenađenje što se avion nije srušio nakon ekstremnog poniranja. Jedan od putnika opisao je pad kao masivnu turbulenciju koja je trajala dvadeset do trideset sekundi. Bivši pilot Steve Arroyo istaknuo je ozbiljnost situacije.

​- Bilo je to ozbiljno poniranje i snažne aerodinamičke sile djelovale su na kormilo da bi se tako nešto dogodilo. Jednostavno sam zapanjen što se avion nije raspao.

Drugi stručnjak složio se s njim, naglasivši da im je preostalo dovoljno visine za oporavak.

​- Ono što ih je spasilo jest činjenica da im je ostalo dovoljno visine da izvuku avion.

Dodao je da vjerojatno ne bi uspjeli izravnati letjelicu da je pala ispod tri tisuće metara. Machchharova sposobnost da otključa vrata unatoč napadu nesumnjivo je spasila sve prisutne, a njegov bivši instruktor Philip Kean izjavio je da piloti vježbaju sve scenarije, ali je njihova stvarna primjena potpuno druga priča.

*uz korištenje AI-ja