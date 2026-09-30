Izraelsko veleposlanstvo u Zagrebu o incidentu u avionu: 'Ovo je bio džihadistički napad'

Izraelsko veleposlanstvo u Zagrebu oglasilo se o današnjem incidentu na letu Flydubaija iz Dubaija prema Tel Avivu te ga opisalo kao pokušaj džihadističkog terorističkog napada. Veleposlanstvo tvrdi da je namjera jednog od pilota bila srušiti avion te da su katastrofu spriječili izraelski putnici i članovi posade koji su ušli u pilotsku kabinu i svladali napadača.

"U vezi incidenta koji se dogodio ranije danas u avionu FlyDubai iz Dubaija za Tel Aviv, Izrael ocjenjuje incident kao pokušaj džihadističkog terorističkog napada usmjerenog na Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate i Abrahamove sporazume.

Prema dostupnim informacijama, pilotova očita namjera bila je srušiti zrakoplov s putnicima u njemu. Zahvaljujući izvanrednoj hrabrosti koju su pokazali izraelski putnici, potencijalna katastrofa je spriječena - putnici su ušli u pilotsku kabinu, suočili se s pilotom napadačem i svladali ga te pomogli vratiti kontrolu nad zrakoplovom rezervnoj posadi koja je također bila na letu. Emiratski kopilot i ostali članovi posade također su pokazali izvanrednu hrabrost i profesionalnost suočeni s terorističkom prijetnjom.

Ovaj napad, koji podsjeća na terorističke napade 11. rujna 2001. godine, nije bio usmjeren samo protiv izraelskih putnika - bio je to besraman napad na odnose Izraela i UAE-a i viziju budućnosti koju predstavljaju Abrahamovi sporazumi. Takvi pokušaji, koliko god okrutni bili, neće uništiti procese mira i normalizacije koji su u tijeku i neće odrediti budućnost naše regije. Mir i solidarnost će prevladati. Stojimo zajedno s UAE-om, duboko predani jačanju veza između naših zemalja i naših naroda", javljaju iz Izraelskog veleposlanstva u Zagrebu.

Incident se dogodio na letu FZ1073 iz Dubaija za Tel Aviv. Prema podacima o letu, avion je tijekom incidenta naglo izgubio više od 4000 metara visine, a zatim je preusmjeren u saudijski Tabuk, gdje je sigurno sletio.

Reuters navodi da su izraelski dužnosnici rekli kako je kopilot nožem napao kapetana i pokušao preuzeti kontrolu nad avionom. Snimke nastale nakon incidenta, koje je Reuters verificirao, pokazuju dvojicu ozlijeđenih muškaraca i putnike koji govore da su preuzeli kontrolu nad situacijom.

Rezervna posada koja je bila u avionu potom je preuzela upravljanje i sigurno sletjela u Saudijsku Arabiju.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je jedan od pilota pokušao srušiti avion, dok je ministar obrane Israel Katz događaj nazvao pokušajem terorističkog napada.

Flydubai je potvrdio da se tijekom leta dogodio incident i da su svi putnici sigurni, ali nije potvrdio motive napada. Kompanija je upozorila na preuranjene zaključke dok traje istraga.

Prema Reutersu, izraelski dužnosnici naveli su da je osumnjičeni kopilot državljanin Omana. Saudijske vlasti vode istragu.