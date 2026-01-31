Obavijesti

LEGENDA O LILI PLUS+

Pin-up Hrvatica Lila: 'Uvredljivo je da budem prikeljena u kabini kamiona zbog lijepih nogu...'

Piše Alen Galović,
Čitanje članka: 12 min
Pin-up Hrvatica Lila: 'Uvredljivo je da budem prikeljena u kabini kamiona zbog lijepih nogu...'
Foto: Davor Puklavec/Pixsell/Privatni album

Prva pin-up ikona u Hrvatskoj i Jugoslaviji bila je Lila Andres, kasnije supruga našeg pokojnog oskarovca Dušana Vukotića. Ovdje donosimo najzanimljivije dijelove njezine uzbudljive životne priče

Admiral

Ma zamislite samo to! Meni je to uvredljivo da budem prikeljena u kabini kamiona zbog lepih nogu i duge kose. Ja ipak volim kad netko ima moju sliku da je i zavredio da je ima, da me zna. Da negdje visim u kakvoj spavaćoj sobi, badecimeru, kabini ili kamionu, oprostite to nije moj život. Meni je moj fizički izgled koji puta i više naštetio nego koristio, jer su mi neki ljudi pristupali na način koji je meni bio uvredljiv, a ja im nisam odgovarala, nego bih se okrenula i otišla.

