Prva pin-up ikona u Hrvatskoj i Jugoslaviji bila je Lila Andres, kasnije supruga našeg pokojnog oskarovca Dušana Vukotića. Ovdje donosimo najzanimljivije dijelove njezine uzbudljive životne priče
LEGENDA O LILI PLUS+
Pin-up Hrvatica Lila: 'Uvredljivo je da budem prikeljena u kabini kamiona zbog lijepih nogu...'
Čitanje članka: 12 min
Ma zamislite samo to! Meni je to uvredljivo da budem prikeljena u kabini kamiona zbog lepih nogu i duge kose. Ja ipak volim kad netko ima moju sliku da je i zavredio da je ima, da me zna. Da negdje visim u kakvoj spavaćoj sobi, badecimeru, kabini ili kamionu, oprostite to nije moj život. Meni je moj fizički izgled koji puta i više naštetio nego koristio, jer su mi neki ljudi pristupali na način koji je meni bio uvredljiv, a ja im nisam odgovarala, nego bih se okrenula i otišla.
