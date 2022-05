Pioniri, jugoslavenski barjak i sporne kape: Uz odojak i gemišt proslavili Titov 130. rođendan

Tito na upaljačima, Tito na magnetima, Tito na majicama, Tito na šalicama, Tito posvuda. Na improviziranim štandovima uz put koji vode do Titove rodne kuće, zaista se mogao naći njegov portret ili ime u svim oblicima. Kumrovec, kao da je na jedan dan postao mala Jugoslavija gdje se djelo i lik Josipa Broza Tita i dalje veliča kao nekada. Od starih jugoslavenskih knjiga, Titove biografije i uokvireni portreti njega i voljene mu Jovanke, pa sve do OPG-ova koji su posjetiteljima nudili domaćeg špeka, lepinje i kolače. Sajam manifestacije bi se mogao bez problema nazvati i Titov Hrelić, no znaju snalažljivi Zagorci da je ovo prilika koja se ne smije propustiti pa se i miris odojka, kuhane kobasice i graha širio etno selom već od ranog jutra.

A ranim jutrom već su počeli pristizati ljudi iz svih krajeva Hrvatske od Dalmacije do Slavonije, ali i susjednih zemalja poput Slovenije, Austrije, Italije, Srbije i BiH. Ovogodišnje ''bratstvo i jedinstvo'' u Kumrovcu okupilo je tisuće ljudi, jer ipak je ovo i 130. obljetnica Titova rođenja. Njegovi štovatelji, svoju su ljubav prema jugoslavenskom maršalu, ali i nostalgiju za starim vremenima, iskazivali na razne načine - neki su se obukli u pionire, drugi su pak nosili ime i/ili lik Tita na crvenim majicama, dok su treći u partizanskim šeširima nosili jugoslavenski barjak. Bilo je tu i mlađih i starijih, ali i obitelji s malom djecom.

Oni stariji posjetitelji, još uvijek u jedan glas tvrde da je u ''njegovo vrijeme'' bilo najljepše.

- Ovo mi je četvrti put da sam ovdje. Ovo za mene znači mladost. Naš komandant se rodio, došli smo ga počastiti. Da se sjetimo naše mladosti, ova omladina neće imati mladost kakvu smo mi imali. Neka živi drug Tito - rekao nam je Slovenac Hance Miro.

I nije im za zamjeriti, nisu ni ovo neka vremena kojima bi se mogli pohvaliti. Nekolicina mlađih koje smo zatekli, rođenih pa i nekoliko desetljeća nakon smrti jugoslavenskog predsjednika, kažu da su ponosni na povijest koju imaju te da im se sviđa što ova manifestacija spaja sve ljude, bez obzira na nacionalnost.

- Tu sam jer je danas Dan mladosti. Nisam živio u toj državi, ali skupljam te stvari. Tu smo da se družimo iz svih republika. Hrvat, Srbin, nije važno. Svi smo isti ovdje. Ja sam iz Slovenije, svi me razumiju. Tito je bio poseban, na njegov pogreb došli su kraljevi i prinčevi, a ja danas skupljam sve te stvari, o Jugoslaviji, partizanima i slično - kazao nam je mladić Alojž.

Pjesma i ples uz pokoji gemišt i hladno pivo počeli su još prije službenog programa, a gužva se stvorila već oko 10 sati ujutro. No ni gužva, kao ni užareno sunce nisu spriječili, uglavnom stariju populaciju, da veselo pozira ispred kipa Josipa Broza ili pak njegovog automobila i rodne kuće. Srdačni pozdravi, ''ćakulanje'', stare jugoslavenske i zagorske popevke orile su se ulicama ovog, inače mirnog sela koji je izgradio koliko-toliko solidan turizam upravo na temelju jugoslavenskog predsjednika.

Manifestacija je prošla bez značajnih incidenata, osim spornih kapa sa crvenom zvijezdom koja je policajce, koji su snimali cijeli događaj, podsjećala na one ''milicijske iz 90-ih'' pa su nekoliko ljudi zamolili da ih skinu, iako je gotovo polovica posjetitelja nosila gotovo identične kape. Nakon službenog programa, proslava se nastavila u velikim šatorima koji su imali organiziranu i živu glazbu. Za Titove obožavatelje, kažu nam, ovo je poseban dan u godini, ne mare što se u Hrvatskoj još uvijek lome koplja oko ove teme, već su sretni što se mogu još uvijek okupiti na Titov rođendan i slaviti ''bratstvo i jedinstvo''.

