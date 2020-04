Pioniri u HNS-u: Mi ćemo prvi koristiti aplikaciju za glasanje

Ivan Vrdoljak, predsjednik HNS-a prokomentirao je u utorak najave oko parlamentarnih izbora.

- S obzirom na gospodarsku situaciju i situaciju s koronom prvenstveno treba gledati na zdravlje građana, međutim ako to ide u dobrom smjeru, a za sada ide, onda treba hitno donijeti ključne odluke za spas gospodarstva, zaposlenosti, održavanje plaća, pomoć poduzetnicima, investicije. Vlada, dakle, mora donijeti odluke koje će težiti desetke milijardi kuna i koje će trajati nekoliko godina. Svaka ozbiljna vlada i svaka ozbiljna država takve odluke ne donosi zadnji mjesec svog mandata, nego prvi mjesec svog mandata. Mislim da gospodarstvo ne može čekati prosinac i neku novu vladu koja će odlučno krenuti u gospodarski oporavak. To mora biti ranije i mi smo kao stranka spremni na to. Čak smo izradili gospodarski program koji ćemo prezentirati kad dođe vrijeme - kazao je Vrdoljak ističući da HNS kao stranka u izbore ide samostalno.

- Možda ćemo imati manje koalicije u neki predizbornim jedinicama, ali samostalno idemo na izbore - dodao je.

Upitan što mu je trebala značiti izjava da ima "crnu knjižicu sa imenima ljudi kada je radio koaliciju" Vrdoljak je rekao kako je to bila digresija na prozivanja koja nisu bila primjerena. Također je spomenuo kako će HNS 24. svibnja biti pionir u elektronskom glasanju jer će tada prvi puta primijeniti aplikacije za glasanje.

- Koristit ćemo ispitane aplikacije Fair Vote na izbornom Saboru HNS-a. To ćemo odraditi sukladno našim Statutima i mogućnostima. Odavno se zalažemo da se treba uvesti elektronsko glasanje, ali to treba ići postepeno, od mjesnih i lokalnih izbora, tek na kraju i na parlamentarne. Nemoguće je za skorašnje parlamentarne izbore odraditi sve pripreme za elektroničko glasanje jer nama je u stranci, sa Saborom od 800 ljudi, trebalo par mjeseci pripreme, a kako bi to tek izgledalo za četiri milijuna ljudi, To je nemoguće. Možda o tome možemo pričati nakon ovih izbora - kazao je.

Vrdoljak je u Osijek došao kada i premijer Andrej Plenković, na potpisivanje ugovora o nastavku izgradnje koridora 5C i prokomentirao je nagađanja da je premijerov posjet Slavoniji zapravo početak njegove kampanje.

- Netko kaže da kampanja traje tri tjedna prije izbora. Drugi kažu da kampanja počinje s danom završetka izbora. Vi si uzmite kako god, vjerojatno je oboje istina. Nije važno da li je Plenkovićev dolazak u Osijek kampanja ili ne, jer puno je važnije što se investicija dogodila, što će ovdje zaposlenici i njihove obitelji ovdje imati duži period osiguranu plaću i posao - rekao je Vrdoljak.