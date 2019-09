'Pipao mi je kćer, a od suđenja ništa. Ona odlazi iz Hrvatske...'

Slučaj Kristiana Vukasovića stavio je povećalo iznad funkcioniranja pravosuđa u Splitu.

Smrt mladića zadnja je točka u iznimno dubioznom i pravno upitnom postupku koji je doveo do tragičnog kraja. Ipak, Kristian nije jedini koji se susreo s grbavom rukom pravde splitskih sudova.

'Dvije curice su to vidjele'

Prije dvije godine, tada 62-godišnji profesor u jednoj dalmatinskoj srednjoj školi optužen je da je bludničio nad svojom 16-godišnjom učenicom. Protiv njega je podignuta pravomoćna optužnica, ali tek nakon neugodnih pravnih i sudskih peripetija koje su uključivale neumjesna sudačka pitanja, neadekvatno postupanje državnog odvjetništva i opasnost od povratka profesora natrag u školu, u kojoj bi predavao istoj učenici koja ga optužuje za bludničenje.

Razgovarali smo s majkom učenice koja trenutno živi u Velikoj Britaniji. Njena kći upravo danas leti prema njoj, kako bi nastavila živjeti u Ujedinjenom kraljevstvu. Ovu odluku donijela je nakon mučne sjednice Županijskog suda, u kojoj ju je sudac, kako majka kaže, pitao je li profesor udarao učenice po stražnjici "očinski ili kao da ih mazi".

- To se dogodilo u veljači 2017., na satu tjelesnog odgoja. Moja kći nosila je trenirku koja je imala patentne zatvarače na bedrima. On je došao do nje, pričao s njom i zatim gurnuo ruku kod zadnjeg zatvarača, najbliže preponama. Gurnuo joj je ruku unutra. Ona ga je udarila, a on se tek onda odmaknuo. Dvije curice su to vidjele. Moja kći je nakon toga bila vrlo zbunjena.

'Puno njih nije htjelo kod njega na tjelesni'

- Ispitivala je djecu iz prvog razreda, nije isti dan reagirala. Htjela je zaštititi prvaše. Te cure su joj ispričale da im je on rekao da ne nose grudnjake na satove, a curama koje su išle na satove koji su se održavali na Marjanu, rekao je da dođu u suknjicama i da igraju tenis. Jednom je tražio da fotografira razred moje kćeri pod izlikom da je kupio novi mobitel pa ga želi isprobati. Kći mu nije dala i pitala ga je zašto onda ne fotografira stablo.

- Ona je bila predsjednica učeničkog vijeća i sazvala ga je nakon nekoliko dana. Na njemu je bila prisutna pedagogica i profesorica, a moja kći je u jednom slučaju ustala digla i ispričala što joj se dogodilo. Digla se halabuka, a ona je onda nazvala mene i ispričala mi sve. Zvao me ravnatelj da dođem u školu i ponio se besprijekorno. Ni trena nije dvojio, sve je učinio da je zaštiti. Rekao mi je da je s njim imao problema jer nikad nije htio održavati nastavu unutar škole. Također, imao je saznanja da puno djece ne želi ići na tjelesni. Jedna od profesorica, razrednica moje kćeri, kaže da se taj profesor tjelesnog isto ponašao i prije 15 godina, kad je ona pohađala istu tu školu. Bilo mu je ponuđeno da ode ranije u penziju, ali on je bahato to odbio i krenuli smo u proceduru. Ravnatelj je službeno napravio prijavu i pozvao policiju, a oni su pozvali inspektora Domagoja Brkića, čovjeka koji je maksimalno napravio sve za moje dijete. A onda je došao sud.

'Na pitanje suca moja kći je ostala u šoku'

- Moju kćer trebao je zastupati zamjenik državnog odvjetnika jer je bila maloljetna, ali oni su poslali pomoćnicu zamjenika. Priznali su mi naknadno da je to bila greška. Na ispitivanju koje je bilo odvratno, državno odvjetništvo nije reklo nijednu riječ. Primjerice, sudac istražnog suda Stanko Grbavac zatražio je da mi kći odgovori na pitanje je li stavljanje ruke u trenirku bilo maženje ili samo stavljanje ruke. Ona je ostala u šoku. Osim toga, kći je na sudu spomenula da se profesor ponašao neprimjereno i prema drugim učenicima. Primjerice, pljeskao ih je po stražnjici. To mu je bio običaj, kad protrče, da ih lupi.

- Tada se sudac uključio i postavio pitanje: 'Kako ih je pljeskao po zadnjici? Da li je to bilo očinski ili onako, da ih mazi?'. Onog dana kad smo izašli iz suda, obje smo sjele i plakale. Rekla sam joj tada da treba napustiti ovu državu i ona je taj dan tako i odlučila. Ja sam sad u Velikoj Britaniji. Ona danas leti prema meni, na fakultet, i dabogda se nikad više ne vratila.

Nakon što je završen istražni postupak, sljedeći korak bilo je dizanje optužnice. Ipak, sudsko vijeće je smatralo da nema dovoljno elemenata pa su vratili na doradu u DORH. Inzistirali su na dodatnim koracima i u tom međuprostoru, profesor je tražio da se vrati nazad u školu, da nastavi predavati. Naime, na njegovom imenu nije bilo ni spomena, ničega što bi ukazalo na to da se protiv njega vodi kazneni postupak. Ako donese potvrdu o nekažnjavanju, može se vratiti natrag na posao.



- Zatim sam se obratila medijima. Nakon objave članka u Slobodnoj Dalmaciji, vršiteljica dužnosti predsjednice suda me pozvala na sastanak. Htjela mi je reći da ona nema utjecaj na taj dio istrage. Taj dan kad sam došla na sud, dan nakon objave članka, zatražila sam primanje kod državne odvjetnice. Primila me. Dok sam sjedila u njenom uredu, optužnica protiv njega je bila podignuta.

Što dalje od ovakvog pravosuđa

Majka posebno ističe suradnju s inspektorom Brkićem, pravobraniteljicom Ivanom Milas Klarić, ravnateljem i razrednicom njene kćeri. Ipak, nisu svi bili na njihovoj strani. Osim uznemirujućeg ponašanja suca, kako majka navodi, jedna od profesorica je učenicima pričala kako tinejdžeri svašta preuveličavaju.

- To je govorila na satu na kojem moja kći nije bila prisutna, ostali su mi prenijeli. Napisala sam joj mail, u koji sam uključila inspektora Brkića, a on je isti dan otišao ravnatelji i profesorima te im rekao da to smatra ometanjem istrage. Upozorio ih je da će podići prijavu za ometanje ako se takvo ponašanje nastavi.

- Profesor se nije vratio u školu jer više nije mogao izvući potvrdu o nekažnjavanju jer na dan kad je podignuta optužnica, ona se vezala uz njegovo ime. Iza toga se sa sudske strane više nije dogodilo ništa. Nikad nam nije stigao nijedan poziv niti nas je itko obavještavao o slučaju. Mislim da se ide na to da sve ode u zastaru. Profesor je službeno suspendiran i ne znam što je s njim - ispričala nam je majka djevojke koja upravo putuje na školovanje i život u Velikoj Britaniji, daleko od ovakvog pravosuđa.