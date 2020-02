Piroman koji je zapalio 22 auta sin je zagrebačke zubarice

Mladić (27), koji je po Zagrebu zapalio 22 auta i koji je uhićen u četvrtak, sin je ugledne zagrebačke stomatologinje, kojeg su kriminalisti uspjeli povezati s još jednim požarom iz studenoga 2018., kada je na parkiralištu na Maksimiru u jednoj noći izgorjelo također 11 auta u dva reda, piše Jutarnji list.

Razgovarali su s njegovim ocem, koji je rekao da je u šoku jer mu je sin ponovno priveden.

- Bivša mi je u srijedu navečer poslala poruku da je u kući premetačina i da je sin osumnjičen za neki palež auta. Sjećam se da sam prošle godine gledao tu seriju požara na televiziji i zgražao se, no ni na kraj pameti mi nije bilo da je sumnjivac u obitelji. Nažalost, sin je krenuo stranputicom i odbija pomoć. Ovisnik je o drogi, liječio se u bolnici, pokušavali smo ga poslati u komunu, ali za to ne želi ni čuti. Nedavno je na Općinskom sudu u Zagrebu osuđen na rad za opće dobro zbog nekih provala u aute, a prije dvije godine u Šibeniku je krao u nekom kampu i za to suđenje čeka - rekao je za Jutarnji otac osumnjičenog.

Foto: MUP Mladić je zbog psihičkog nasilja nad majkom bio je uhićen, kada je 15. studenoga 2019. godine vrijeđao majku i lupao po prozorima njezinog stana, a dvije godine ranije u jednom od svojih iskaza na sudu, mladić je rekao da ima psihičkih problema te mu se zna dogoditi da cijeli dan prespava. Na sudu je tada završio jer je majku vrijeđao i gađao pepeljarom.

Njegova majka je tada rekla da ju je strah sina i da to nije prvi put.