Dolazio bi biciklom: Zapalio 22 auta po Zagrebu u dvije godine

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo „Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom“ na štetu više osoba te kazneno djelo „Oštećenje tuđe stvari“, također na štetu više osoba, objavio je MUP.

Sumnja se da je 14. studenog 2019. godine oko 2.30 sati biciklom došao na adresu u Zagrebu, Kajfešov brijeg ispred kućnog broja 8, do parkirališta automobila, gdje je otvorenim plamenom zapalio kocke za potpalu vatre, koje je donio sa sobom, koje je zatim postavio na prednji lijevi kotač parkiranog automobila marke VW Multivan slovenskih nacionalnih oznaka, a uslijed čega je došlo do širenja plamena te je automobil djelomično izgorio.

Foto: MUP Nakon toga, na isti je način zapalio zadnji lijevi kotač automobila marke Citroen zagrebačkih registarskih oznaka, a koji je u potpunosti izgorio. Požar s tog automobila se proširio na osobni automobil marke Opel Astra zagrebačkih registarskih oznaka, koji je djelomično izgorio, a koji je bio parkiran pored automobila marke Citroen.

Na isti je način, sumnja se, i na istoj adresi, zapalio zadnji lijevi kotač osobnog automobila marke VW Caddy krapinskih registarskih oznaka, koji je djelomično izgorio, a zatim i zadnju desnu gumu osobnog automobila marke Nissan zagrebačkih registarskih oznaka, koji je djelomično izgorio.

Foto: MUP Nakon toga se biciklom odvezao do Gradišćanske ulice kod kućnog broja 26, gdje je na isti način zapalio prednji desni kotač automobila marke Citroen zagrebačkih registarskih oznaka, koji je u potpunosti izgorio. S te adrese odvezao se biciklom u 1. Loparska ulicu kod kućnog broja 1, gdje je došao do ograđenog parkirališta, preskočio žičanu ogradu visine oko 175 cm te na isti način zapalio stražnji lijevi kotač vozila marke Mercedes Sprinter zagrebačkih registarskih oznaka, a zbog čega je došlo do nagaranja vozila te nagaranja drugog vozila marke Mercedes Sprinter zagrebačkih registarskih oznaka.

Foto: MUP Potom se odvezao do parkirališta u Veslačkoj ulici kod kućnog broja 23, gdje je na isti način zapalio zadnji desni kotač automobila marke VW Passat zagrebačkih registarskih oznaka, gdje nije došlo do širenja požara, a nakon čega je na isti način zapalio zadnji lijevi kotač automobila marke Hyundai daruvarskih registarskih oznaka, gdje također nije došlo do širenja požara. Potom je, opet na isti način zapalio zadnji desni kotač automobila marke Smart zagrebačkih registarskih oznaka koji je u potpunosti izgorio, te se biciklom udaljio.

Foto: MUP Također, 2018. godine sumnja se da je počinio kazneno djelo „Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom“ na štetu više osoba i trgovačkog društva na način da je 13. studenog te godine, između 1.50 do 4.45 sati, došao do parkirališta automobila u Ulici Dragutina Albrechta kod kućnog broja 30 i do automobila marke VW T-Roc osječkih registarskih oznaka te je otvorenim plamenom zapalio kocku za potpalu vatre, koju je donio sa sobom te zapalio stražnji desni kotač automobila, kojom prilikom je automobil u potpunosti izgorio.

Foto: MUP Nakon toga plamen se proširio na okolne parkirane automobile i to na automobil marke VW Polo zagrebačkih registarskih oznaka koji je u potpunosti izgorio, na automobil marke Renault Scenic zagrebačkih registarskih oznaka, koji je djelomično izgorio i automobil Hyundai Lantra zagrebačkih registarskih oznaka, koji je djelomično izgorio.

Foto: MUP Nakon toga je prišao automobilu marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka, koji je zapalio na identičan način, u predjelu stražnjeg desnog kotača, a automobil je u potpunosti izgorio. Plamen s tog automobila se proširio na okolne automobile i to automobil marke Renault Modus zagrebačkih registarskih oznaka, automobil marke Opel Astra zagrebačkih registarskih oznaka, automobil marke Škoda Octavia zagrebačkih registarskih oznaka, automobil marke Toyota Yaris zagrebačkih registarskih oznaka, automobil marke Mazda zagrebačkih registarskih oznaka i automobil marke VW Golf zagrebačkih registarskih oznaka, a koji su djelomično izgorjeli. Nakon toga se udaljio s mjesta događaja.