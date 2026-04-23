uprava Arena centra i Westgatea evakuirala je u četvrtak ujutro kupce iz svojih centara nakon što je ondje dojavljeno kako su postavljene eksplozivne naprave. Svi su vraćeni nakon pregleda
BEZ PANIKE
Pirotehničari nisu našli bombe u zagrebačkim trgovačkim centrima: 'Dojave su bile lažne'
Dojave o postavljenim bombama su bile lažne, kriminalističko istraživanje je u tijeku, rekli su u četvrtak poslijepodne iz PU zagrebačke nakon što su pirotehničari pregledali dva zagrebačka trgovačka centra.
Naime, uprava Arena centra i Westgatea evakuirala je u četvrtak ujutro kupce iz svojih centara nakon što je ondje dojavljeno kako su postavljene eksplozivne naprave. Uprave trgovačkih centara unaprijed su se ispričale svima zbog neugodnosti, no kažu kako je sigurnost svih prioritet.
