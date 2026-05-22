Pirotehničko sredstvo pogodilo maturanticu u trbuh u Splitu: U bolnici je, priveli su učenika

Učenica (18) ozlijeđena je u petak oko 10.35 sati ispred škole u splitskom Spinutu. U trbuh ju je pogodilo ispaljeno pirotehničko sredstvo, a Hitna pomoć je 18-godišnjakinju odvela u bolnicu. Policija je na istragu privela učenika za kojeg sumnjaju da je ispalio pirotehničko sredstvo, piše Dalmatinski portal.

Kako su nam potvrdili iz PU splitsko-dalmatinske, norijada u Splitu ipak protječe u dobrom ozračju i bez većih incidenata. Za sada, priveli su trojicu učenika, a od dvojice su ujutro oduzeli 17 komada pirotehnike, dok je treći privedeni učenik osumnjičeni za incident u kojem je ozlijeđena djevojka.

Program norijade traje do 20 sati, a policija i druge službe dežuraju ukoliko učenicima bude trebala bilo kakva pomoć, ali i zbog preventive.