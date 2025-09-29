Obavijesti

PIŠE: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+

Pirotehnika ne donosi veselje, jedino probleme i tragedije

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Pirotehnika ne donosi veselje, jedino probleme i tragedije
Šibenik: Žena ozlije?ena pirotehni?kim sredstvom na svadbi | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U tolikim je obiteljima upravo pirotehnika donijela tragedije, suze i tugu, i ponovno je ljudi imaju potrebu koristiti, ponovno tako olako uzimaju u ruke nešto čije opasnosti, očito, nisu svjesni

Slavlje i jedan od najsretnijih dana u životu nekome se pretvorio u potpunu tugu. U Šibeniku je tijekom svadbe muškarac kraj katedrale ispalio signalnu raketu, koja je potom pogodila ženu u glavu. Nažalost, žena je nešto kasnije umrla u bolnici.

