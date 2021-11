Iako je Uskok predložio da se u odnosu na Pirušku Canjugu osim njezina supruga Zlatka Canjuge i Ivice Todorića ispita još desetak svjedoka na okolnosti trgovanja mjenicama vezanim uz Agrokor sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu saslušanje tih desetak svjedoka je odbio.

Zlatko Canjuga koristit će, kaže nam Anto Nobilo, odvjetnik Piruške Canjuge, zakonsku blagodat i kao suprug neće svjedočiti, a što bi mogli pitati Ivicu Todorića, koji je s Piruškom Canjugom nepravomoćno oslobođen u malom Agrokoru i optužen u velikom Agrokoru, ne želi nagađati. Nobilo kaže kako njegova klijentica, osumnjičena da je poticala bivšu tužiteljicu Mirelu Alerić Puklin da joj dostavlja tajne podatke iz istrage protiv nje i drugih, nije primala nikakve podatke iz istrage od prvoosumnjičene Alerić Puklin te da se tvrdnje Uskoka odnose na bilješke nađene u računalu njezina supruga Gorana Puklina i da je riječ o općenitim stvarima.

Nobilo: Glavna državna odvjetnica blefira

- Izjava glavne državne odvjetnice o razlogu povlačenja optužnice u velikom Agrokoru je blef. Bivša tužiteljica Mirela Alerić Puklin osumnjičena je da je puštala informacije, a ne da je fabricirala dokaze. Stoga njezini postupci ne čine istragu nezakonitom- smatra Nobilo. Podsjećamo, glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek ustvrdila je kako je optužnica u velikom Agrokoru povučena kako bi se pročešljala i očistila od mogućih kontaminacija nastalih djelovanjem bivše tužiteljice Alerić Puklin ( jedne od tri tužiteljice koja je radila na predmetu veliki Agrokor) koja je ispitala trećinu svjedoka. Za to su, rekla je Hrvoj-Šipek već ustrojili ekipu tužitelja i za to će im trebati, smatra njihova šefica, dva do tri mjeseca. Nakon toga će ponovno ići s optužnicom u velikom Agrokoru.