Piruška Canjuga bila je druga najmoćnija žena Agrokora i dugogodišnja bliska suradnica Ivice Todorića, a osumnjičena je da je kao izvršna dopredsjednica koncerna Agrokor za poslovanje i poslovni razvoj pomogla Todoriću u izvlačenju milijuna iz kompanije. S njih dvoje optužen je i Ante Huljev, nekadašnji direktor u Agrokoru zadužen za građevinske investicije. Istraga je pokazala da se pronevjera odvijala 2013. godine, kad je već koncern pokazivao prve naznake rasula. Agrokor je američkom nekretninskom fondu W.P.Carey prodao dio svoje imovine.

Uglavnom je bila riječ o skladištima, te Konzumovim hipermarketima i supermarketima za koje je Agrokor dobio od fonda desetke milijuna eura. No, nije iz tih nekretnina iselio, nego je samo novom vlasniku počeo plaćati najamninu. Tzv. ugovori 'sale-leaseback' nisu bili sporni, to je uobičajena praksa poslovanja, no istražitelji su pronašli da je u tim transakcijama između Agrokora i američkog fonda, u Švicarskoj ostao iznos od 1.250.000 eura kao provizija nekakvoj tvrtki za 'obavljeni posao i za savjetovanje'.

Kad su od Švicaraca zatražili pravnu pomoć, pokazalo se da su sumnje istražitelja bile opravdane: da je zapravo riječ o Todorićevoj off-shore tvrtki jer u Agrokoru nisu pronašli nikakvu dokumentaciju koja bi potkrijepila 'savjetodavnu ulogu' famozne tvrtke koja ni u Švicarskoj uopće nije poslovala. Daljnje istrage pokazale su da su pravo upravljanja sredstvima u švicarskoj tvrtki imali Piruška Canjuga i Ante Huljev. Novac je i dalje na to računu, i blokiran je na zahtjev DORH-a.

Inače, 2013. godina važna je u životu Piruške Canjuge. Kad ju je u listopadu 2017. godine privodio PNUSKOK, preko odvjetnika Ante Nobila poručila da od 2013. do 2015. uopće nije bila na poslu. Zbog čuvanja trudnoće bila je cijelu 2013. godinu na bolovanju, a iduće 2014. bila je na porodiljnom dopustu.

Piruška Canjuga u Upravu Agrokora je ušla dok je njezin suprug, nekad jedan od najmoćnijih ljudi u HDZ-u Zlatko Canjuga bio glavni tajnik HDZ-a.

Prije afere Agrokor povezivalo ju se uz aferu Agram. Naime, u vrijeme kada se istraživala afera, dio istrage usmjeren je i na Ivicu Todorića. Njegovo ime se povezivalo sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem i to ponajviše u aferi prenamjene gradskog zemljišta, ali se propitivala i njegova uloga u Bandićevoj predsjedničkoj kampanji s kraja 2009. i početkom 2010. godine. Bandić je naime tijekom kampanje dijelio jabuke, koje su stizale iz Todorićeve tvrtke Agrofruktus koja je dio koncerna Agrokor. Iako Todorić nikada nije priznao izravno financiranje Bandićeve kampanje, javno se žalio mjesecima kasnije da mu Bandić – nije platio jabuke.

Tu je, navodno, nastupila Piruška Canjuga. Ona je navodno iz Dubaija gdje je bila na službenom putu, u jeku afere “Agram” zvala u Gradsko poglavarstvo i to pročelnika Gradskog ureda za opću upravu Krešimira Ladešića i tražila da makne četiri milijuna kuna duga komunalne naknade za Konzumov supermarket na zagrebačkom Črnomercu. Navodno je bila riječ o fiktivnom računu za komunalnu naknadu kojim se pokrivao trošak Bandićevih jabuka i ostalih izbornih potrepština – od prostorija stožera pa nadalje.

Godinama živjeli povučeno

Zlatko i Piruška Canjuga su se inače godinama prije raspada Agrokora dosta uspješno držali dalje od javnosti i nisu uopće istupali u medijima. Tjednik Express je 2015. godine otkrio da je Zlatko Canjuga prodao svoju uspješnu tvrtku za recikliranje papira u Zaboku.

- Ne želim da me vidite, nema me i ne želim da išta o meni znate. Nemam nikakvog komentara - tako je reagirao na upit Expressa o prodaji svoje tvrtke.

Nitko ozbiljan ‘90-ih se ne bi kladio na to da će od svih Tuđmanovih kadrovskih izuma najdugovječniji biti upravo Zlatko Canjuga koji je sa suprugom radio u tišini i gomilao bogatstvo. Tvrtka Hamburger Recycling ENS bila je kruna njegova poslovanja, a otvorio je s austrijskim partnerima Hamburger Recycling group u Zaboku. I u krizi su svake godine rapidno rasli. Od 14 zaposlenih došli su do njih 32. Posao je išao dobro i u pet su godina povećali prihode s 32 milijuna na čak 51 milijun kuna. Svake godine su ostvarili i dobit od 1,5 do tri milijuna kuna. Od svibnja 2015. godine Canjuga više nije bio suvlasnik tvrtke, što su pokazali podaci iz sudskog registra. Vlasnici su ostali samo austrijski partneri.

Žive u vili od 400 kvadrata

Čovjek koji ima titulu bivšeg čelnika Skupštine Zagreba, NK Croatije (Dinama), Tuđmanova čovjeka od povjerenja, postao je tako i bivši kralj reciklaže papira. Canjuga nije htio odgovarati o razlozima prodaje, koliko je novca dobio i je li pravi razlog dugovi koji su ga pritisnuli. Činjenica je da je prodao prosperitetnu tvrtku, a sebi ostavio onu koja svake godine gomila milijunske gubitke. U Sv. Heleni Canjuga ima i tvornicu papirnatih vrećica koju je sagradio prije sedam godina.

Svatko tko je kupovao tada u Konzumu, McDonald'su, Mlinaru, Frumentumu i nizu drugih tvrtki, držao je Canjugine papirnate vrećice u ruci. Zanimljivo je da je Konzum od njega to nabavljao dok je njegova supruga Piruška žarila i palila koncernom Agrokor. Unatoč jakim klijentima i rastu prihoda, tvrtka je svake godine od 2011. do 2015. godine ostvarila gubitke od 3 do 5,9 milijuna kuna. Zbog gradnje ove tvornice bivši je čelnik HDZ-a u Zagrebu založio i jedan od tri stana koje su imale on i njegove tvrtke: onaj u Bužanovoj. Hipoteka od dva milijuna eura bila je i na tvornici i na stanu.

No zato njegova luksuzna vila od 400 kvadrata na Tuškancu u kojoj živi sa suprugom, koja se procjenjuje na 15-ak milijuna kuna, nema hipoteka. Kako se bivši referent za kulturu iz Ivanca obogatio? Iako se maknuo od javnosti nakon što ga je Vladimir Šeks prije 19 godina smijenio sa svih dužnosti u HDZ-u, Canjuga je održavao veze, a nikada nije objasnio kako je zaradio prvi milijun i zašto je izabrao baš reciklažu papira koja se pokazala kao poslovni pun pogodak.

Njegova supruga Piruška iz rodnog mjesta je Zorana Milanovića, sinjskih Glavica, po struci je magistrica agronomije i dok je Agrokor bio na vrhuncu bila je jedna od najmoćnijih žena u Hrvatskoj. Piruška i Zlatko su se oženili 1994. godine. Dok je Piruška bila u Agrokorova menadžerica, a Canjugin biznis s reciklažom papira bio u punom zamahu, mediji su izvještavali da su njihova mjesečna primanja veća do 100.000 kuna.

Bogatstvo je bračni par Canjuga stekao uglavnom nakon što se Zlatko Canjuga povukao u anonimnost. Sredinom devedesetih, kada je Canjuga bio na vrhuncu svoje moći, par se često moglo vidjeti na zagrebačkoj špici, kod Charlijea uglavnom. Upravo tada, točnije 1998. godine, pobrinuo se da Piruška dobije posao u Agrokoru.

Naime, u vrijeme uspona Zlatka Canjuge polako je krenulo i širenje Unikonzuma kojim upravlja Ivica Todorić. Unikonzum 1994. ulazi u sustav Agrokora, a 1995. godine mijenja ime u Konzum. Godinu dana poslije otvorio se prvi super Konzum, na zagrebačkim Sveticama.

Slobodna Dalmacija je svojedobno pisala da je Canjugina veza za Piruškin ulazak u Agrokor bio Franjo Gregurić, hrvatski premijer još iz Vlade nacionalnog jedinstva, koji je s Todorićem bio dobar prijatelj. Zlatko Canjuga je tada bio prvi čovjek zagrebačke gradske skupštine i navodno je Todoriću vratio uslugu tako što su gradski zaposlenici i zaposlenici gradskih komunalnih poduzeća za blagdane dobili Konzumove bonove.