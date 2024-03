Pitanje dana: Treba li škola trajati do sredine lipnja? Neki su ljuti na novi kalendar...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je na službenoj stranici Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2024./2025. Riječ je o javnom savjetovanju u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz prijedlog navedene odluke.

Nastavna godina počet će 2. rujna 2024., a trajat će do 18. lipnja 2025. Škola će za učenike završnih razreda srednjih škola završiti 23. svibnja 2025. Prvo polugodište trajat će od 2. rujna 2024. do 20. prosinca 2024., a drugo od 7. siječnja 2025. do 18. lipnja 2025. Nastava je planirana u 175 nastavnih dana, a za maturante u 160 nastavnih dana. Jesenski odmor za učenike je 31. listopada 2024., a nastava počinje 4. listopada 2024.

Prvi dio zimskih praznika počinje 23. prosinca 2024., i traje do 3. siječnja 2025. Nastava počinje 7. siječnja. Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2025. godine i završava 28. veljače 2025. godine, s tim da nastava počinje 3. ožujka 2025. godine. Proljetni praznici počinju 17. travnja 2025. i traju do 25. travnja 2025. Nastava počinje 28. travnja 2025.

Ljetni praznici počinju 19. lipnja 2025. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Mnogi nastavnici izrazili su nezadovoljstvo novim nacrtom...

- Nikako se ne slažem s prijedlogom Kalendara jer on ne ide na ruku dalmatinskim školama. Nekad je nastava započinjala sredinom rujna, a mi se sad sve vise približavamo 31. 8. I sami znate koliko na obali traje sezona. Većina škola ni nema klime, gradovi i mjesta su puna turista, a mi se kuhamo, dišemo na škrge i preživljavamo prva dva tjedna s potpuno dekoncentriranim učenicima koji sve što pitaju jest smiju li u WC puniti boce vodom, a potom u studenom i veljači - sjedimo kod kuće - navela je jedna osoba u komentarima.

