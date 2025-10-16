Član moćne dinastije i zaposlenici priznali milijunsku prevaru. Prije nego su uopće krenuli u muljažu, upozoravala ih je zaposlenica. Miljenko Pivac mora sam platiti milijun i pol eura kazne, najviše u povijesti Hrvatske
NAJVEĆA KAZNA U POVIJESTI PLUS+
Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'
Miljenko Pivac priznao je subvencijsku prevaru za koju je prošle godine uhićen po nalogu EPPO-a, skupa s još osmero svojih zaposlenika. Iako je tvrdio da je nevin, pa i proveo mjesec dana u Remetincu, donio je taktičku odluku. Dobio je 11 mjeseci zatvora koji su zamijenjeni radom za opće dobro, ali i najveću novčanu kaznu koju je EPPO do sad tražio: mora platiti milijun i pol eura! Da je priznanje bilo najbolje rješenje može se zaključiti i iz toga što bi u sudskom postupku mogao dobiti i do 10 godina zatvora.
