Ptica je snimljena na Krku i na Cresu. Vjeruje se da je na Kvarner došla prateći redovite migracije bjeloglavih supova koji borave na tim otocima
SENZACIJA PLUS+
Pjegavi sup prvi put stigao u Hrvatsku: Doletio iz Afrike na visini od čak 11.300 metara
Čitanje članka: 2 min
Neobičan gost prvi put je primijećen na Krku. Riječ je o pjegavom, odnosno Rüppellijevu supu, podrijetlom iz Afrike. Ptica je 21. rujna 2026. fotografirana na otoku Krku, a naknadnim pregledom stotina fotografija utvrđeno je da je mjesec dana ranije, 24. kolovoza, bila na Cresu. Riječ je o vrsti koja se prirodno gnijezdi u subsaharskoj Africi, a posljednjih se desetljeća povremeno pojavljuje i u Europi. Viđeni su u južnoj Španjolskoj, kamo stižu preko Gibraltarskog prolaza, a često se priključe skupinama bjeloglavih supova na njihovim migracijama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+