Pješak poginuo u Zagrebu

U prometnoj nesreći na Vukomerečkoj cesti u subotu ujutro smrtno je stradao pješak, izvijestila je zagrebačka policija. Do nesreće je došlo oko 10.40 sati, a u nesreći je sudjelovao i automobil, navodi policija.

Promet Vukomerečkom cestom, od ulice I. Trnava do Sobolskog puta, obustavljen je i odvija se okolnim ulicama uz regulaciju policijskih službenika.

Očevid je u tijeku.