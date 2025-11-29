Promet Vukomerečkom cestom, od ulice I. Trnava do Sobolskog puta, obustavljen je i odvija se okolnim ulicama uz regulaciju policijskih službenika.
STRADAO NA VUKOMEREČKOJ
Pješak poginuo u Zagrebu
U prometnoj nesreći na Vukomerečkoj cesti u subotu ujutro smrtno je stradao pješak, izvijestila je zagrebačka policija. Do nesreće je došlo oko 10.40 sati, a u nesreći je sudjelovao i automobil, navodi policija.
Promet Vukomerečkom cestom, od ulice I. Trnava do Sobolskog puta, obustavljen je i odvija se okolnim ulicama uz regulaciju policijskih službenika.
Očevid je u tijeku.
