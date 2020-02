Pješčana oluja iz Sahare stigla do Kanara: 'Sve je narančasto'

Oluja koja nosi oblake crvenog pijeska iz Sahare pogodila je Kanarske otoke te cijelo područje 'pobojala' u narančasto.

Vremenski uvjeti su prisilili španjolske avio-operatere da u subotu navečer obustave sve letove iz Gran Canarie i Tenerifa i prema njima, zbog smanjene vidljivosti.

Wow, the Canary Islands have turned into Mars, due to the heavy Saharan dust transport, callee #Calima, yesterday and today. This is the worst Saharan dust event in the past 20-30 years.



Thanks to Marty O'Neill - @dishyouwerehere for the report. Posted with permission. pic.twitter.com/NlpfMZYgSV — severe-weather.EU (@severeweatherEU) February 23, 2020

Najmanje 19 letova za Kanare preusmjereno je, no nije precizirano koje aviokompanije su morale preusmjeriti promet.

Dust from the Sahara has been blown across to the Canary Islands giving some rather incredible looking views! These pictures were taken in Tenerife yesterday. pic.twitter.com/SkoxxqxcdT — Met4Cast 🍥 (@Met4CastUK) February 23, 2020

Vjetar koji puše i do 120 km na sat zadržat će se nad Kanarima do ponedjeljka, kažu vremenske prognoze. Gran Canaria, Fuerteventura i Lanzarote će najviše biti pogođeni nevremenom.

Canary island sandstorm



“The heaven which is over your head shall be bronze, and the earth which is under you, iron. “The LORD will make the rain of your land powder and dust; from heaven it shall come down on you until you are destroyed.” (Deu 28:23-24) pic.twitter.com/5p50EFCaob — He is coming soon (@BeforeourLORD) February 22, 2020

Regionalne vlasti upozorile su ljude da vrata i prozore drže zatvorenima, a u gradovima su otkazane aktivnosti na otvorenom, kao što je jedan karneval.