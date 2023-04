Pješke preko Hrvatske putuju u Palestinu: 'Već smo prešli 4000 km i vidjeli ovaj prelijepi svijet'

Neobična kočija koju vuče magarica Nina kreće se ovih dana Slavonijom. Sreli smo je u Pleternici. Jusuf Nedžmedin (39), stolar i Matilda (39), filmska radnica, snimateljica i novinarka, su bračni par iz Francuske koji sa svojih četvero djece, tri sina i kćerkom, u dobi od tri do jedanaest godina, pješice idu u Palestinu. Osim magarca s njima su u dva psa čuvara.

Jusuf, Palestinac, u Palestini je upoznao svoju suprugu Matildu (39), Francuskinju koja je tamo snimala dokumentarni film. Među njima se rodila ljubav i Matilda je Jusufa odvela daleko - sve do njene kuće u Francuskoj. Vjenčali su se, dobili četvero djece i nakon 12 godina života na jednom mjestu odlučili su se uputiti u avanturu života. Jednostavno, ostaviti sve iza sebe i krenuti na put pješke prema Palestini te pokazati svojoj djeci svijet kako bi odrasli u snažne i slobodne ljude i shvatili da mogu sve sto žele ostvariti.

- Krenuli smo iz Francuske prije dvije godine. Htjeli smo za Palestinu preko Bosne i Hercegovine, ali je ne bismo mogli prijeći za tri mjeseca i onda bi imali problema s vizom, tako da smo odlučili ići preko Hrvatske pa Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Grčke, Sirije i sve do Palestine. Suprug mi je iz Palestine i dogovorili smo se da s djecom na ovaj način odemo u njegovu rodnu zemlju. Prijateljima sam stalno govorila kako to planiramo i onda su mi jednom rekli: "Pa hajde, učinite to!". Krenuli smo i putujemo dvije godine, nije nam žao. Do sada smo prešli 4000 kilometara, vidjeli smo prelijepe krajeve i susreli predivne ljude. Svojoj djeci smo pružili životnu školu, a kada završimo s putovanjem, nastaviti će školovanje tamo gdje žele – rekla je Matilda. Njezin suprug Jusuf, kao i ona je susretljiv, pristupačan, razgovara s ljudima iz Pleternice koji staju jer su znatiželjni.

'Točno smo na pola puta'

- Vaša zemlja je predivna, a posebno ljudi. Dnevno nam je u planu prelaziti deset kilometara, ali nerijetko to bude i manje, jer nas ljudi zaustave, žele s nama razgovarati, ugoste nas, neki daju poklone i novac, na čemu smo im jako zahvalni. Prije 10 godina bio sam u Palestini, sada želim tamo odvesti našu djecu da vide zemlju u kojoj sam se rodio, pred nama je još oko 4000 kilometara, dakle na pola smo puta. Neka nam samo Bog podari zdravlja i sve će biti u redu - rekao je Jusuf i nakratko se pobrinuo za magarca starog 22 godine i pse od šest mjeseci i tri godine.

U društvu para i njihove djece je i Noa Cvitković (23), mladi student ekološke poljoprivrede iz Siska.

- Prije desetak dana sam im se priključio, u biti oni su od mog oca koji je veterinar tražili pomoć oko kopita magarca. Pošto imam vremena, a želim i steći nova iskustva, odlučio sam ih pratiti dio puta. Planiram s njima ići do Mađarske. Sve ove dane sam govorio da idem s njima još sutra, pa kada dođe to sutra onda kažem još sutra i tako evo deset dana. Jako su zanimljivi - rekao je Noa.

Dva Jusufova sina čitavo vrijeme pješače bosi. Prolaznicima su prava atrakcija.

- To je boje za njihovo zdravlje - kaže Jusuf. Na kočiji, koja unutra ima sve, nalaze se solarni paneli potrebni za punjenje mobitela jer je obitelj u stalnom kontaktu s obiteljima u Francuskoj i Palestini kao i prijateljima. Trenutno prelaze preko Papuka, idu prema Orahovici, a potom prema Donjem Miholjcu gdje će napustiti Hrvatsku i put nastaviti kroz Mađarsku.

