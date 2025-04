Plaćeni ubojica na suđenju za ubojstvo Ljube Novaka: 'Svoje sam odležao, ne zanima me to'

Apsolutno se ne sjećam ničega, od tad je prošlo 30-tak godina, a ja sam 2002. i 2006. imala i moždani udar zbog kojeg imam oštećenu memoriju i sluh. O samom ubojstvu ništa ne znam osim onog što je pisalo u novinama. Prošlost sam ostavila iza sebe da bi mogla normalno živjeti, kazala je Marijana, supruga plaćenog ubojice Damira Perasza, u nastavku suđenja Mariju Pečaveru (75). Pečavera terete da je bio mozak naručenog ubojstva Ljube Novaka, bogatog povratnika iz Švedske koji je 1995. likvidiran hicima iz sačmarice na šetnici između Crikvenice i Selca. Perasz, koji je osuđen na 20 godina robije, te je izdržao svoju kaznu, sa suprugom živi u Njemačkoj pa su svjedočili putem videolinka.

Kao i njegova supruga, i Perasz je kazao kako se više ničega ne sjeća, niti ga to više interesira.

- Što se tiče mog iskaza ja sam ga već dao, no niste ga uvažili pa ne znam zašto bih ga davao opet. Ja sam svoje odležao i to je za mene gotovo - kazao je Perasz.

Sutkinja je tada pročitala njegove prijašnje iskaze iz 2008. i 2009. godine u kojima je izjavio kako Pečavera zna kao sumještanina, no nikad s njim nije imao kontakt. Njegovu kćer Anu upoznao je kad je počela hodati s Krešimirom Luketićem, njegovim prijateljem iz osnovne škole, no poslije toga ni s njom nije imao kontakt. Ljubomira Novaka nije poznavao, a njegovu suprugu Snježanu znao je viđati, no smatra da je ona žrtva cijele situacije.

U tim iskazima potvrdio je da je od Luketića kupio auto, koji se spominje pri bijegu nakon ubojstva, no nikad mu, tvrdi, nije predao nikakav novac niti je s njim ikad pričao o Novakovima. Tek je kasnije u razgovoru s Luketićem u zatvoru u Lepoglavi saznao neke činjenice od kojih mu je bilo mučno, rekao je u iskazu 2009.

Upitan o snimkama na kojima policijskom doušniku priznaje ubojstvo 2002. tada je rekao da je to bila osoba s kojom se opijao i da mu je to rekao samo da ga se riješi.

Podsjetimo, riječ je o jednom od najintrigantnijih hrvatskih zločina koji ni nakon tri desetljeća nije u potpunosti rasvijetljen.

Naime, sudski procesi otkrili su da je Ljubina supruga Snježana bila Pečaverova ljubavnica, a preko Luketića je našla plaćenog ubojicu Perasza. Da je organizator ubojstva upravo Pečaver te da je u pripremi zločina sudjelovala i njegova kći Ana, saznalo se tek zadnjeg dana tog prvog suđenja kada je progovorio optuženi Luketić, otkrivši da su ga u sve uvukli upravo Pečaveri, tj. njegova tadašnja djevojka Ana, na nagovor svog oca. Pokojni Novak ubijen je u hladnoj noći 27. prosinca '95. tijekom đoginga. Ana Pečaver i danas je nedostupna hrvatskom pravosuđu.