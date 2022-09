Plakala i rezala kosu u Zagrebu: 'U Iranu mi je muž htio baciti u lice kiselinu, čupao me, tukao'

Ispred iranskog veleposlanstva u Zagrebu okupili su se prosvjednici i izrazili solidarnost s Irankama koje već skoro dva tjedna prosvjeduju nakon smrti djevojke.

Dvadesetdvogodišnja Kurdkinja, Mahsa Amini, umrla je 16. rujna u bolnici u Teheranu, tri dana nakon što je uhićena zbog "nepropisnog nošenja hidžaba".

Među prosvjednicima u Zagrebu bila je i Iranka Samane. U suzama je škarama rezala svoju kosu ispred veleposlanstva.

- Rezala sam kosu zbog Amini. Jako sam tužna. Zašto tuku žene u Iranu? Zašto nemamo internet, zašto su isključili internet? Zašto ne čujete što ljudi kažu u Iranu? - rekla je Samane za 24sata.

- U cijelom svijetu policajci štite ljude, a u Iranu policija ubija ljude! - poručio je muškarac koji je prosvjedovao s njome. U Iranu je ostala njena obitelj.

- Bili smo sretni da možemo preko interneta pričati sa svojim voljenima, a sad to više ne možemo - istaknula je. Poručila je kako je došla u Hrvatsku jer u Iranu nije imala slobodu i mir. Tu su i njena djeca.

- Moj muž je htio baciti kiselinu na moje lice. Rekla sam policiji to, oni su rekli da to nije problem. Rekli su mi da tek kada mi baci kiselinu u lice mi mogu pomoći. Loše sam. Muž mi nije pomagao, tukao me - istaknula je.

- Čupao mi je kosu, uvijek sam je šišala na kratko. Tek kada sam tu u Zagrebu sam je pustila da bude duga. Odrezala sam danas kosu da pokažem iranskom veleposlanstvu da ne ubijaju ljude, da bace oružje na pod - poručila je.

