'Plakala sam od bola, htjela sam ustati, nije mi pomogao'

U Banja Luci (BiH) u utorak je počelo suđenje Halidu Muslimoviću (66), poznatom BH pjevaču narodne glazbe, zbog toga što je u srpnju prošle godine pretukao Sonju Bašić (46), s kojom je bio u intimnoj i poslovnoj vezi. „Plavi čuperak“, za kojim su ludile žene bivše zajedničke države, zbog novaca koji je dugovao Bašićevoj, divljački ju je pretukao, tako je rekla žena koja živi u Australiji.

- Taj čovjek je poludio, htio me ubiti, eto to, ništa drugo. Je li moja djeca trebaju ostati bez majke i to zbog njegovog duga prema meni – rekla je Sonja Bašić iz Melburnea, u sudnici Osnovnog suda u Banjaluci. Tu večer kada ju je pretukao, bila je u iznajmljenom stanu u Banja Luci, na njegov poziv došla je u Kozarac kod Prijedora gdje je on imao nastup. Pri susretu primijetila je da je nešto ljuti, a pred kraj večeri došao je za njen stol i počeo je piti. Zamolila ga je da je odveze do taksija kako bi se vratila u Banja Luku, što je on prihvatio.

- Kada sam sjela u auto, rekla sam da nisam dobila novac, a on je u blizini parkirao auto i ugasio motor. Počeo je psovati, a potom je automobilom izašao na cestu i prenuo prema Banja Luci. Počeo je da vozi kao manijak 140-150km/h i šakama udarati po upravljaču. Molila sam ga da stane. Udario me je desnom rukom u lice, bila sam šokirana – rekla na sudu Sonja.

Nadaje je rekla da je zaustavio automobil i izašao iz njega, došao je do njenih vrata otvorio ih, uhvatio je za kosu i izvukao je vani, bacio ju je na tlo.

'Ona je napala mene'

- Plakala sam od bola, pokušavala ustati, a on mi nije pomogao - rekla je Bašić i dodala da ju je zatim udario šakom u bradu i ugrizao za ruku. Malo se primirio i uvukao ju je u automobil i nastavio voziti prema Banja Luci, sve do stana kojeg je iznajmila. Ispričala je da joj je bacio mobitel, jer je pokušavala nazvati svoju sestru da joj dođe pomoći. Izašla je iz automobila i on je otišao. Ujutro je u pratnju odvjetnika otišla u bolnicu policiju gdje je prijavila slučaj, o kojemu je govorila na sudu u utorak. Popularni pjevač je, pak, demantirao sve.

- Točno je da smo iz Kozarca krenuli prema Banjaluci. Bila je pijana i, pošto se odranije poznajemo jer mi je radila turneje u Australiji, nisam htio da ide taksijem ili da je vozi neko koga dobro ne poznaje, pa sam je ja odvezao. Zapravo, ona je mene napadala u autu, a ne ja nju. Da budem do kraja iskren... Od početka je imala neke ambicije prema meni. Tražila je da se ne vraćam kući već da ostanem s njom u stanu u Banjaluci. Nisam pristao na to zbog čega se razbjesnila. Bila je u potpuno pijanom stanju. Stalno je tražila da stanem sa autom, izlazila napolje - rekao je Muslimović.

- U pripitom stanju nekoliko puta je udarila u auto, u vrata automobila. Izmislila je cijelu priču jer nisam htio da „igram“ kako je ona tražila. Nije točno da sam je pretukao. Kao gospodin sam je dovezao do stana, želio sam da joj izađem u susret, i na kraju sam dobio neprijatelja. Bio sam u policiji i dao izjavu. Sve je slagala kako bi mi još više napakostila – rekao je Halid Muslimović odmah nakon što je policiji prijavljen slučaj. Suđenje se nastavlja, Halid Muslimović će iznijeti svoju obranu i pokušati pobiti navode njegove partnerice.