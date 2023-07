Plakat za Splitsko ljeto podigao strasti. MOST-ovac: To je za neki jeftini bordel! Dizajneri uzvratili

Plakat za ovogodišnje kazališno Splitsko ljeto podigao je puno bure u Splitu i okolici. Jedva verzija plakata prikazuje 'dodir' dva jezika, što su neki ocijenili vulgarnim te neprimjerenim za kulturnu manifestaciju.

- Plakat možda može proći za neki jeftini bordel, neko jeftino pornografsko kino. Ovo je ispod svake razine, dno dna. Ne znam što je bilo na pameti i intendantu HNK i Ministarstvu kulture koje je pokrovitelj. U nedostatku mašte i dizajnerske kreativnosti igra na najniže strasti - kazao je za Dnevnik.hr Josip Markotić, splitski vijećnik iz stranke MOST.

Nad plakatom se Markotić zgražao i na društvenim mrežama, a sve je popratio ilustracijom Borata, poznatog alter-ega/lika Sache Barona Cohena.

- Upravo sam dao izjavu za nekoliko nacionalnih tv kuća vezano za plakat Splitskog ljeta. Kažu plakat je postigao svrhu jer svi o njemu pričaju. Predložio sam jednoj novinarki da razgovor obavimo ona u bikiniju a ja u kupaćim gaćama i svi će pričati o nama i dobit ćemo na vidljivosti. S obzirom da je Splitsko ljeto manifestacija pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva kulture, najbolje bi bilo da na otvorenju Splitskog ljeta intendant na pozornicu izađe gol s dildom na čelu, a ministrica kulture u tangama i s bičem u ruci i Splitsko ljeto će imati zagarantiranu vidljivost na razini cijele Europske unije. P.S. Svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna - poručio je Markotić, koji je na objavi prikupio nešto 'političkih poena' kod Splićana koji razmišljaju kao on. O temi se raspisao...

- Bravo ekipa iz HNK! Bravo! Kakva hrabrost! Kakva originalnost! Računate vi, kad nas turisti mogu praviti budalama, povraćati i spolno općiti na svakom kantunu ulice, pišati po spomenicima kulture i UNESCO-voj baštini, što ne bi i vi dali svoj „kulturni“ doprinos najstarijoj (uz Dubrovačke ljetne igre) i najznačajnijoj kulturnoj manifestaciji u državi a i šire. Najveća i najvažnija kulturna institucija u gradu kojeg resi sedamnaest stoljeća bogate kulturne povijesti i tradicije reklamira Splitsko ljeto lizanjem kako bi, jelte, zaintrigirali i privukli publiku na opere Puccinija i Jakova Gotovca, drame Ivana Kovačića i Goldoni-ja… Jer, zamisli originalnosti: u 21. stoljeću provocirati i privlačiti publiku seksom. WOW - napisao je u drugoj objavi.

Šefu splitskog HDZ -a Tomislavu Šuti se, piše Dnevnik.hr, ne sviđa plakat, ali vidi puno veće probleme.

- Plakat je totalno neprihvatljiv, ali gore od plakata je zaduženje od 150 milijuna eura koje pokušava u tajnosti plasirati gradonačelnik - veli on.

Vizual ovogodišnjeg Splitskog ljeta djelo je dizajnerskog studija "Kazinoti i Komenda", čiji je dizajner Karlo Kazinoti na Facebooku poručio:

- Kazališna umjetnost, ako je kvalitetna je strast prenesena na scenu. Nerijetko je sirova i na momente nije ugodna za gledanje. Provocira reakciju i zadržava pažnju, postavlja pitanja. Naš vizual za 69. Splitsko ljeto je sirov i slojevit. Rekonstruirani poljubac koji je kompozicijski metafora plesa, vala, seksa. Jezik je glavni alat glumca i pjevača. Jezik je početak, baza, kreator civilizacije - naveo je.

Neki kažu da im smeta što plakat prikazuje 'nekakav poljubac dvije ženske osobe', nekima smetaju jezici općenito...

- Ako bolje pogledate vidjet ćete da su to definitivno muškarac i žena, glumac i glumica našeg kazališta. Mi imamo Toscu, imamo Eru, koncert u Galeriji Meštrović, dramski prvaci će nastupati i doista imamo fenomenalan program - kazao je intendant splitskog kazališta Vicko Bilandžić, koji je fotografiju podijelio na svojem Facebooku uz opis "Here we go, neka komentari krenu"

Dodajmo za kraj kako ovogodišnje, 69. po redu Splitsko ljeto nudi bogat program u periodu od 14. srpnja do 14. kolovoza.