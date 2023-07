Plameni jezici gutali su sve pred sobom: 'Prava je sreća da nema žrtava, gorjelo je strašno brzo'

Stradala su mi dva automobila, brod, jet ski, no kuća nije. Pokušavao sam to što sam imao u dvorištu spasiti, ali kad sam vidio da zapaljena trava leti u zrak i da sve izgleda kao gorući grm, ma nema se tu što reći. Požar je došao toliko brzo da se spašavala imovina, ali poslije o tome više nije bilo niti govora. Vatrogasci su radili što mogu.

Rekao je to Mile iz Donje Grebaštice, oko čije su se kuće vodile bitke kad je veliki požar ulovio makiju i zahvatio kuće.

Dodao je kako to nimalo nije bilo lijepo niti gledati. Sad je, kaže, opasnost prošla, no sve je i dalje vruće i toliko prljavo da se ne da niti čistiti.

Vruć ljetni dan s toplim jugom bio je idealan za ovakav katastrofalan scenarij. Kuća obitelji Banović ima nekoliko apartmana, a u njima su imali strane goste. Bili su na plaži te su automobile ostavili parkirane u dvorištu. Nisu ni sanjali da se neće nikako moći vratiti kući.

- Sve da sam imao kako pokrenuti ih, nisam mogao. Vidio samo kako požar dolazi, ali spasa nije bilo. Štete ima i na kući, ali dvorište je spaljeno. Nije bilo spasa, ničemu. Razumiju gosti da je ovo viša sila, iako ne razumiju kako nam se ovo događa. Nama je gorjelo pod nogama, i to doslovno - objasnio je Josip Banović.

Vatrogasci im sad pomažu da uklone nagorjela stabla. Vlasnici automobila gledaju u svoje limene ljubimce i ne vjeruju, s obzirom na to da im je izgorjela vrijedna imovina, da je sve prošlo bez ljudskih žrtava.

- Nisam došao k sebi, pomažem koliko mogu, ali svi smo još pod adrenalinom. Scene su to koje ne možete zamisliti. Kad mislite da sanjate, onda vas nesnosna vrućina vrati u stvarnost, da se to se događa - rekao je Slovenac koji godinama ljetuje na Jadranskoj magistrali, na relaciji Šibenik - Primošten. Ne misli odustati, iako se postavlja pitanje kako se ovakav scenarij ponavlja, i to drugu godinu zaredom. Naime, točno na veliku obljetnicu požara u Zatonu, koji se nalazi niti deset kilometara zračne linije od Grebaštice, točno u isti sat, buknuo je u četvrtak požar.

- Pronašli smo mjesto s kojeg je krenuo požar, samo njegovo srce. Na njemu su policajci s vatrogascima radili očevid. Tek treba utvrditi kako je užarena apokalipsa startala jer je nastao usred ničeg, na mjestu okruženom visokom suhom vegetacijom. Skriveno je to od pogleda, susjeda nema na stotine metara. Samo mjesto idealno je za vatru. Na koji način je zapaljeno, tek treba utvrditi, no svi misle u pravcu da je ovo zlodjelo ljudskih ruku - rekao je Tomislav Grabovac iz Mjesnog odbora Donja Grebaštica.

Dodao je kako je oštećeno sedam ili osam objekata. Taj broj nije konačan jer čekaju hoće li ljudi još prijavljivati što. Izgorjelo je i oko deset vozila.

- Ovo drugo relativno je dobro i prošlo, s obzirom na to da je izgorjelo između 600 i 700 hektara zemlje. Koliki je to požar bio, govori podatak da je u jednom trenutku bilo osam aviona u zraku, pet kanadera i tri airtraktora. Ljudi su još pod šokom, pa kažu da se dugo čekalo, ali nije. Vatrogasci su stigli za 20-ak minuta - kaže Grabovac.

Ponovio je kako je bilo angažirano više od 160 njih. Radili su gotovo 24 sata u komadu.

- Kad sve pogledam dan nakon, zahvalan sam da je sve prošlo tako da nitko nije smrtno stradao. Imamo vatrogasca s iščašenim ramenom. To spada pod tešku tjelesnu ozljedu, ali nekako mislim: ‘Dobro smo i prošli’ - zaključio je Grabovac.

Dan nakon požara to turističko mjesto izgleda gotovo nadrealno. Službeni automobili i policije i vatrogasaca non-stop su na cesti. Svima su velike oči, kao i turistima koji se zaustavljaju i gledaju u izgoreno brdo Jelinjak. Vatra se doslovno obrušila preko maslinika i ceste te zašla među kuće.

Kad je sve stalo, kad je vatra ugašena, Goran Šimić sjeo je u Grebaštici i zaplakao. Kao dijete.

- Isplaka san dušu - rekao nam jutro poslije.

Prošao je on mnogo toga u životu, ronilac je i ekološki aktivist, lokalpatriot i borac na svaki mogući način za svoje misto i svoj kraj. Požare gasi već dva desetljeća, ali drugima. Ovaj put vatra je bila opkolila njegovu kuću i kamp. On je snimio i video Čeha u 70-ima kojeg su u zadnji čas spašavali u kupaćima. Išao je čovjek spasiti auto, ali nije mogao pronaći ključ.

- Branio sam se kako sam mogao. Izgorjelo je sve na drugoj strani, a od velike vatre dijeli nas samo cestica. Pet metara su se plameni jezici dizali u zrak, ušlo mi je u dvor, spalila je toplina PVC stolariju. Naravno da su mi izgorjele voćke, a cijela mi kuća nepodnošljivo smrdi po dimu - rekao nam je Milan Banović iz Donje Grebaštice.

Ne ide mu u glavu kako su ih vatrogasci sve uspjeli spasiti. Kad je u jednom trenutku vatra probila liniju, baš prema njegovoj kući, oni su se odmah stvorili i u pet minuta uspjeli zaustaviti njezin proboj.

- Nespremni smo mi za sve ovo, i prestari. To je strah koji te paralizira. Treba i bježati, ali realno, kad krene, sve je toliko brzo da ni bijeg nema smisla - kaže Milan.

Na požarištu je tijekom cijelog petka bilo 100 vatrogasaca. Promet magistralom je uspostavljen, no zbog službi koje rade čekanja ipak ima. Štetu tek treba popisati, a koliko će se čekati na isplatu, nitko se ne usudi predviđati. Naime, još nije isplaćeno ni centa ljudima kojima je imovina stradala prošle godine.