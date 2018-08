"Plan predviđa brodogradilišnu luku za područje Uljanika"

Grad Pula nije mijenjao niti je brisao odredbe prostornih planova koje se odnose na gospodarsku i proizvodnu djelatnost unutar područja obuhvata Uljanik brodogradilišta, a za područje tog brodogradilišta u svim je relevantnim dokumentima prostornog uređenja Grada Pule određena namjena luke posebne namjene - brodogradilišna luka, priopćeno je u utorak navečer iz pulske gradske uprave.

Unutar površina namijenjenih za brodogradilišne luke, kako se navodi u dopisu iz Grada Pule, može se obavljati djelatnost brodogradnje, djelatnost proizvodnje alata, alatnih strojeva, strojeva posebne namjene, proizvodnje strojeva za proizvodnju i korištenje električne energije, električnih uređaja i aparata, instalaterski radovi na brodu i građevinama, projektiranje u brodogradnji i graditeljstvu te nadzor u graditeljstvu.

Osim toga, mogu se obavljati i zdravstvene djelatnosti, djelatnosti vezane uz istraživanje i razvoj te ostale srodne djelatnosti.

"Iz toga je razvidno i nedvojbeno kako važeći prostorni planovi ne omogućavaju realizaciju nikakvih turističkih sadržaja", poručuju iz Grada Pule reagirajući na, kako su naveli, "dezinformacije koje su se u dijelu javnosti pojavile u vezi sa stanjem u pulskom brodogradilištu Uljaniku i važećim prostornim planovima".

"Naprosto je nevjerojatna količina laži i dezinformacija ovih dana u dijelu medija, čime se samo dodatno želi uznemiriti ionako ogorčene radnike. Još jednom želim jasno poručiti i ponoviti - za brodogradilište Uljanik prostorni planovi predviđaju jasnu namjenu, a to je brodogradilišna luka. Nikakva druga namjena ne postoji, to je istina i to je činjenica", zaključio je u priopćenju pulski gradonačelnik Boris Miletić.