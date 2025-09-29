Obavijesti

DIM PREKRIO ULICU

VIDEO Požar na Kaptolu: Iz kuće su maknuli plinske boce, spasili kombi da ne izgori i eksplodira!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Požar na Kaptolu: Iz kuće su maknuli plinske boce, spasili kombi da ne izgori i eksplodira!
Foto: JVP Grada Zagreba

Plamen je već bio lovio i krov kombija parkiranog odmah uz kuću. Nagorio je, ali su ga uspjeli ugasiti prije nego izgori. Bio je pun pakiranog plastičnog materijala

Vidjela sam da nešto gori s prozora točno u 8, tada se vatra već dosta bila razbuktala, rekla nam je žena koja živi na Kaptolu koju je u ponedjeljak ujutro uzbunio veliki požar nedaleko od katedrale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Na dvorišnoj zgradi na Kaptolu izbio je požar, vatrogasci izašli na intervenciju 01:39
Zagreb: Na dvorišnoj zgradi na Kaptolu izbio je požar, vatrogasci izašli na intervenciju | Video: 24sata/pixsell

Iz još nepoznatog razloga zapalila se starija kuća nedaleko Osnove škole Miroslava Krleže.

Zagreb: Na dvorišnoj zgradi na Kaptolu izbio je požar, vatrogasci izašli na intervenciju Zagreb: Na dvorišnoj zgradi na Kaptolu izbio je požar, vatrogasci izašli na intervenciju Zagreb: Na dvorišnoj zgradi na Kaptolu izbio je požar, vatrogasci izašli na intervenciju
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Plamen je sukljao van, a gusti dim ubrzo je prekrio ulicu. Bio je vidljiv i iz drugih dijelova grada, no ubrzo su ga uspjeli prigušiti pa ugasiti vatrogasci JVP-a Grada Zagreba.

Prema neslužbenim informacijama, izgorjela je radionica površine oko 140 četvornih metara, te oko 70 četvronih metara krova. Plamen je oštetio i 10-ak kvadrata susjednog krova.

Požar se, naime, zavukao u međukatne konstrukcije, ali su ga uspjeli zaustaviti da ne ode u predio tavana. Plamen je već bio lovio i krov kombija Citroen Jumper parkiranog odmah uz kuću. Nagorio je, ali su ga uspjeli ugasiti prije nego izgori. Šteta je mogla biti višestruko veća, jer je kombi bio pun plastičnog materijala. Inače, tvrtka čiji su prostori gorjeli bavi se preradom plastičnih masa i umjetnih smola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u Zagrebu 01:08
Požar u Zagrebu | Video: 24sata Video
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

Za vrijeme intervencije bio je obustavljen i promet autobusima, dok je ostalim upravljala policija.

S obzirom na završetak intervencije, procjena je da bi policija već danas mogla početi s očevidom i traženjem uzroka požara.

