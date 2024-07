’Plašio me da ću završiti kao moja mama, koju je ubio moj očuh. Da bolje nisam zaslužila'

Prošle godine u prosincu sve je postalo neizdrživo, ponavljalo se iz dana u dan, skoro svaki dan batine... Batine u autu, na putu do posla, u autu na putu prema doma, batine doma... Kad sam htjela otići dok njega nije bilo, njegova majka me u nekoliko navrata zaključala u kuću i plašila me, započinje svoju mučnu priču A. Š., žrtva nasilja Marija Koradea (35).

Kako smo pisali, sin pokojnoga generala Ivana Koradea, ratnog zapovjednika koji je u Domovinskom ratu ostao bez ruke i koji je u krvavom pohodu po Zagorju 2008. ubio petero ljudi pa sebe, ponovno je završio iza rešetaka. Krapinsko-zagorska policija prijavila ga je zbog više kaznenih djela, a nakon ispitivanja u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio mu je istražni zatvor kako ne bi pokušao utjecati na svjedoke ili ponoviti djelo.

Ova hrabra mlada žena, koju je Korade zlostavljao nekoliko godina i početkom srpnja brutalno pretukao, pristala je razgovarati kako bi ohrabrila sve druge žrtve da ne trpe nasilje, nego ga prijave institucijama.

- Marija sam upoznala prije četiri godine, s vremenom smo ušli u vezu, ja sam bila na stanu i s vremenom sam se preselila kod njega. U to vrijeme znali smo se posvađati, a u naše rasprave uvijek se miješala njegova mama. Za nju sam uvijek ja bila kriva, a nikad on - rekla je žrtva.

'Njegova mama je govorila neka šutim'

Nakon nekog vremena shvatila je kakav je te je počela šutjeti na njegove provokacije. Bilo ju je strah da ne bi opet dobila batina.

- Kad sam prvi put otišla, zvao me i plakao na telefon. Obećavao je da će sve biti drukčije, da se promijenio... Vratila sam se... Već u autu počela je svađa, došli smo doma i tamo se nastavilo. Jedno vrijeme se skroz smirio i držao me kao kap vode na dlanu, no ne zadugo. Opet je počelo po starom, provokacije, nakon kojih je bilo i batina i svega ostalog, ali nikad kao tog ponedjeljka. Uvijek sam mislila da će se promijeniti i smiriti, ali nije. Ja sam šutjela pa su svi mislili da se napokon smirio jer tko zna što se događa između nečija četiri zida - nastavlja.

Njegova mama Ljiljana, priča, radila je na sezoni, kasnije je otišla raditi u inozemstvo. On je radio i imali su dovoljno za normalan život.

- Dok mame nije bilo doma, mi smo bili u redu, ali dok je ona bila s nama, uvijek su bile svađe i batine, nije bio bitan razlog. Meni je smetalo što ona uvijek pametuje i u sve se miješa, a kad mi je bila najpotrebnija, nije bila tu. Znala sam joj tako reći, a to mu je zasmetalo. Uvijek je govorio da ja nju mrzim, što uopće nije istina, a ona mu je dala sve u životu. Koliko god puta je došao kući pijan ili uopće nije došao, ona je uvijek govorila neka ja šutim, da mu drugi dan kažem što mi smeta, i to sve zato što je znala kakav je kad popije i da će me istući ako nešto kažem što njemu nije po volji.

Međutim, ja mnogo puta nisam htjela šutjeti pa sam dobila batine.

Znao je doći kući da me nije ni prepoznao pa me napasti... - kaže naša sugovornica.

Sve je to tako trajalo godinama, dok nije shvatila da više to ne može trpjeti i da samo želi živjeti u miru, no to je bilo nemoguće.

- Plašili su me i zbog toga sam ostala. Odrastala sam u obitelji u kojoj je očuh ubio mamu. Marijeve prijetnje bile su da ću završiti kao ona, da drugo nisam ni zaslužila. Jednom prilikom mi je mahao pištoljem pored glave. Pištolj je slučajno opalio i metak je odletio kroz prozor. Odlučila sam da ću otići kad bude sve u redu i kad se budu najmanje nadali te kad odem, da ću javiti gdje sam. Kad je čuo da se neću vratiti, poludio je i pio cijeli vikend - govori žrtva.

Pristala je susresti se s njim.

'Glavom mi je nabijao po autu'

- Došao je u ponedjeljak, 1. 7. oko 11 sati na to parkiralište i, čim sam zatvorila vrata automobila, on me primio za kosu i počeo nabijati s glavom po krovu auta. Gurao mi je prste u oči, bacio me na pod i počeo udarati nogama po cijelom tijelu. Ostavio me tako na cesti, ušao u auto i otišao. Isključio je mobitel, zvala sam njegovu majku na kameru i rekla: 'Vidite što mi je Vaš sin napravio, sad idem na policiju', a ona je rekla: 'Tak' ti i treba'. Ona je u to vrijeme bila na moru, radila na sezoni. Otišla sam na policiju i prijavila sve to, i dalje se nije javljao. Poslala sam njegovoj mami poruku da ima pet minuta da se javi ili ću otići na policiju, iako sam već bila tamo, javio se vrlo brzo. U posljednjoj poruci, koju je poslao je na dan kad je uhićen, ponovno je zaprijetio - kaže žrtva.

Smatra da ju je svekrva htjela napraviti ludom

- Odvela me psihijatru, ja sam pristala. Cijelo je vrijeme bila u istoj prostoriji sa mnom pa nisam mogla otvoreno govoriti. Dobila sam terapiju, nisam ni znala koliko je propisano pa ih radije nisam ni uzimala, nego bi ih ispljunula dok nije gledala. Na njih su me i testirali kad sam bila kod psihijatra, nisam bila pozitivna, a i moja doktorica zna da je ona naručivala lijekove na moje ime uredno svaki mjesec. Ona je mislila da ih pijem, ali ih nisam uzimala - priča nam žrtva.

Nakon brutalnog napada policajci su je odveli u bolnicu kako bi je pregledali. Tamo su konstatirali da je zadobila udarce u glavu i nogom u trbuh. Na licu su joj bile vidljive ozljede i natučenja. I dok modrice i fizičke ozljede polako zacjeljuju, one psihičke mnogo je teže zaliječiti.

- Nagovarali su me da povučem prijavu. Neću odustati, nastavit ću se boriti - odlučna je žrtva.

Iz PU krapinsko-zagorske na naš upit su tek potvrdili da su nad 35-godišnjakom proveli kriminalističko istraživanje.

- Vezano za vaš upit obavještavamo Vas kako su policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske protiv osumnjičenog zbog osnovane sumnje u počinjenje više kaznenih djela podnijeli kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Imajući u vidu zaštitu i dobrobit obitelji, ne možemo iznositi više detalja provedenih izvida kriminalističkog istraživanja - odgovorili su nam.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu protiv njega je otvorilo istragu zbog više kaznenih djela, među kojima su obiteljsko nasilje i nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

Pitali smo i Hrvatski zavod za socijalni rad jesu li ikad ranije intervenirali u toj obitelji.

- Napominjemo kako obitelj do sada nije bila u tretmanu obiteljske pravne zaštite u Hrvatskom zavodu za socijalni rad, a detaljnije o postupanju prema obitelji ne možemo iznositi radi zaštite prava na privatnost te tajnost i zaštitu osobnih podataka - kažu iz Zavoda.