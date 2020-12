Plinska platforma Ivana D pronađena je na dnu mora, ne ugrožava promet brodova, nema ispuštanja plina, a nema straha ni od onečišćenja, izjavio je u četvrtak pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Siniša Orlić. Platforma je nestala u nevremenu u subotu, a u četvrtak je pronađena na morskom dnu.

- Ona u ovom trenutku ne ugrožava sigurnost plovidbe. Inače je Ivana D u području zabrane plovidbe, u području dvije separacije. Stupac mora iznad je nje je viši od 20 metara pa nema opasnost da bi brod, ako bi i došao iznad nje, mogao biti ugrožen - rekao je Orlić i dodao:

- Kad bude istraga gotova, izaći ćemo s informacijama. Za sada znamo da se monopod prekinuo i da je položena na dno. Plinske cijevi nisu ugrožene, nema ispuštanja plina.

Orlić je objasnio da je podvodni dio platforme pregledan 2018. godine, s time da ju je sljedeći pregled očekivao u 2023. godini. Inspekcijski pregled je napravljen u listopadu 2020.

- Nije bilo nekog velikog traženja. Pronašli su je s ronilicom koja odašilja sliku na brod. Išlo se s brodom Brodospasa na kojem su bili ukrcani istražitelji svih tijela - rekao ju Orlić.

Brod Junak se vratio s potrage i nije našao neka oštećenja.

- Sad se moramo dogovoriti kako riješiti Ivanu D do kraja, hoće li se ići u uklanjanje ili će biti ostavljena, to je dogovor na višoj razini - rekla je Dolores Brenko Škerjanc, lučka kapetanica u Puli.

Tvrtko Perković, operativni direktor u Ini, iznio je više detalja o cijelom slučaju.

- Ustanovili smo što se dogodilo. Uslijed naprezanja četiri nosača došlo je do pucanja i platforma je izgubila stabilnost. Savinula se i tako se polegla na dno. Svi sigurnosni sustavi uključeni su na vrijeme, ventili su bili zatvoreni, nije došlo do istjecanja ni zagađenja. Održavanje nije razlog ovog udesa. Slijedi istraga o događaju i analiza kako sanirati lokaciju. Koliko znam, dužni smo otegliti platformu i dodatno osigurati bušotinu. Šteta je oko 15-ak milijuna dolara, ali ima i vezanih šteta pa je na koncu veća. Izgradnja platforme je bila oko 12 milijuna dolara, a danas je i skuplja za 20-ak posto - rekao je Perković.

Istaknuo je da se ova nezgoda nije smjela dogoditi jer je platforma uredno održavana. Budući da održavanje ne može biti uzrok, rekao je da treba tek otkriti što jest.

- Velik je to udarac za ugled Ine, a i za nekoga tko je u pozadini ovog događaja, tko je to izgradio, postavio. Platformu je izgradila talijanska tvrtka Rosetti u gradilištu Viktor Lenac, a postavila ju je također talijanska tvrtka Eni koja nam je tad bila partner. INA je izgubila 13 do 15 milijuna dolara plus još trošak sanacije rekao je Perković i dodao da su jako male šanse da rekonstruiraju platformu, a još trebaju vidjeti hoće li postaviti novu platformu nad bušotinu ili će i nju zacementirati.

Inina nenastanjena platforma Ivana D nalazila se oko 50 kilometara sjeverozapadno od Pule. Komunikacija i vizualni kontakt s tom platformom izgubljeni su u subotu poslijepodne kada je to područje sjevernog Jadrana zahvatilo nevrijeme s jakim vjetrom i velikim valovima.

Iz Ine su ranije izvijestili da se na platformi aktivirao sustav za isključivanje u nuždi (ESD - Emergency Shut Down) te da nije bilo štete za okoliš.