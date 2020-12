Izgubili platformu u Jadranu: 'U potragu ćemo do kraja tjedna'

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta tj. kiše, ali ponajviše vjetra i velikih valova, ne možemo prići mjestu događaja. Za sada planiramo da bi to mogli uspjeti tijekom četvrtka ili petak, kažu iz Lučke kapetanije

<p>Lučka kapetanica pulske Lučke kapetanije <strong>Dolores Brenko Škerjanc</strong> potvrdila je u utorak kako će se do kraja tjedna odnosno čim vremenski uvjeti budu povoljniji, krenuti u potragu za nenastanjenom plinskom platformom Ivana D, koja je nestala u subotu uslijed jakog vjetra i velikih valova.</p><p>- U ovom trenutku najvažnije je da nema ljudskih žrtava i onečišćenja mora. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta tj. kiše, ali ponajviše vjetra i velikih valova, ne možemo prići mjestu događaja. Za sada planiramo da bi to mogli uspjeti tijekom četvrtka ili petak - kazala je za Hinu kapetanica Brenko Škerjanc.</p><p>Dodala je da su uvjeti prilično loši da bi se sada krenulo u potragu te kako će, kad se to bude moglo, u potragu krenuti inspektori lučke kapetanije i dva iz ministarstva. </p><p>Prema podacima kojima raspolažu u pulskoj Lučkoj kapetaniji, uvjeti na moru su jako loši i iznimno nepovoljni, uz valove više od dva i pol metra. </p><p>- Dodatne informacije o stanju Ivane D prikupit ćemo čim vremenske prilike dopuste siguran pristup lokaciji ovog eksploatacijskog objekta - poručila je kapetanica Brenko Škerjanc. </p><p>Nestala Inina platforma Ivana D je nenastanjena i nalazi se oko 50 kilometara sjeverozapadno od Pule.</p><p>Nakon što je nestala, automatski su se zatvorili plinski ventili čime je otklonjena opasnost od ispuštanja plina i tako nije došlo ni o kakvog izlijevanja ili drugog ekološkog incidenta.</p><p>O gubitku komunikacije i vizualnog kontakta s plinskom platformom "Ivana D" zbog olujnog vjetra i velikih valova na sjevernom Jaranu jučer su izvijestili iz Ine i Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.</p><p>- Zbog jakog vjetra i velikih valova na sjevernom Jadranu tijekom vikenda, u poslijepodnevnim satima u subotu 5. prosinca došlo je do gubitka procesne komunikacije i navigacijskog sustava, a potom i vizualnog kontakta s nenastanjenim eksploatacijskim odobalnim objektom Ivana D - priopćila je Ina.</p><p>Riječ je, kako se navodi, o monopodskom satelitskom objektu bez posade, pomoću kojeg se proizvodi prirodni plin te se prije opisanih događaja automatski aktivirao sustav za isključivanje u nuždi, pa su zatvaranjem dubinskih sigurnosnih ventila plinske bušotine dovedene u sigurno stanje, dok je tlak u plinovodu ostao stabilan.</p><p>Događaj nije imao štetnog utjecaja na okoliš, naveli su iz Ine, koja je, sukladno propisima i zakonskim obvezama, o događaju pravovremeno izvijestili sva nadležna tijela.</p><p>Iz Ine su najavili da će se zbog te situacije i izrazito lošeg vremena s većom pozornošću pratiti proizvodni proces na povezanim eksploatacijskim odobalnim objektima te će se po potrebi poduzeti dodatne mjere. </p><p>- Sigurnost opskrbe nije ugrožena i proizvodnja se na svim ostalim odobalnim eksploatacijskim objektima odvija po planu - istaknuli su iz Ine.</p>