Plava kamenica ima novog vlasnika? Iza svega stoji nevjerojatan pravni gaf

Piše Filip Sulimanec,
Zagreb: Zero Waste Food radionica s chefom Mariom Mandarićem na Ilici | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Portal Kult Plave Kamenice, koji godinama javno recenzira restorane, savjetuje goste i radi s velikim sponzorima, nikada nije zaštitio svoj naziv ni brend. Rezultat: ugledni chef i poduzetnik Mario Mandarić postao je službeni nositelj žigova “Kult Plave Kamenice” i “Plava Kamenica

Kult Plave kamenice ima novog vlasnika? To je istina ako je vjerovati poznatom hrvatskom chefu Mariju Mandariću koji je ingeniozno iskoristio nevjerojatan gaf poznatog gastro portala. Naime, Mandarić je na svom Facebooku objavio da je postao službeni nositelj žigova 'Kult Plave Kamenice' i 'Plava Kamenica.

 - Ako desetljeće prozivate druge da nisu profesionalni, a ni sami ne štitite vlastiti naziv, to govori sve o razini poslovne ozbiljnosti - piknuo je Mandarić poznati gastro medij.

Javio se i voditelj Romano Bolković koji je frapiran da poznati gastro portal nije zaštitio svoj brend i službeni žig. 

 - Kako je moguće da “ozbiljan” gastro portal ne zaštiti vlastiti brend i da mu ga netko drugi registrira? U hrvatskoj gastro-sceni nedavno se dogodio presedan koji otvara ozbiljna pitanja o profesionalnosti i poslovnoj pismenosti medija koji se predstavljaju kao autoriteti u ugostiteljstvu. Portal Kult Plave Kamenice, koji godinama javno recenzira restorane, savjetuje goste i radi s velikim sponzorima, nikada nije zaštitio svoj naziv ni brend. Rezultat: ugledni chef i poduzetnik Mario Mandarić postao je službeni nositelj žigova “Kult Plave Kamenice” i “Plava Kamenica” (registracije br. 20241167 i 20241168, Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH). Kako je moguće da se digitalni medij, koji godinama posluje, prima oglašivački novac i tvrdi da je “najutjecajniji gastro portal u regiji”, pokazao ovakvu poslovnu naivnost? Brend je osnovni kapital svakog medija. Registracija žiga je elementarna zaštita identiteta, pogotovo ako portal živi od reputacije i sponzorstava - oglasio se Bolković pa dodao kako je Mandarić iskoristio priliku da postane vlasnik istog medija koji ga je kritizirao.

 - Mandarić je, nakon godina javnih kritika koje je taj portal upućivao njemu i njegovim projektima, jednostavno iskoristio pravnu prazninu. “Kupio sam i registrirao ono što je bilo slobodno — nešto što su oni - dodao je Bolković.

