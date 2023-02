Plavci na porodu: 'Vidjeli smo da je pukao vodenjak. Dva-tri truda i beba je bila u naručju'

Ma ne mogu reći da nije bilo nimalo panike, ne bi bilo fer. Ja sam inače roditelj, imam tri sina, bio sam tri puta na porodu sa suprugom i puno mi je pomoglo to iskustvo. Ali osjećaj je sasvim drugačiji, nije isto kad si uz suprugu, iza nje, odnosno pored nje i kad se nađeš ispred, u samom centru događaja prije poroda, iskreno priznaje Sandi Kraljić, policajac iz VIII Policijske postaje Trnje Policijske uprave zagrebačke.

Sandi, koji radi na mjestu vođe ophodnje, u nedjelju je ujutro sa dvije kolegice Lucijom Kolega i Sonjom Jovanović Jurić u smjeni doživio iskustvo koje nikad neće zaboraviti. Pomogli su rodilji da na svijet sigurno donese živu curicu.

- Bili smo u ophodnji i patrolirajući po Savskoj cesti uočili smo čovjeka koji nas je pokušavao zaustaviti mašući prema nama. Stali smo do njega, a on nas je uputio prema dvorištu obiteljske kuće govoreći da njegova susjeda treba svaki čas roditi. Nismo razmišljali, krenuli u to dvorište gdje smo na ulazu u stan uočili gospođu. Po njezinu ponašanju i gestikuliranju vidjeli smo da je vodenjak puknuo i da su krenuli trudovi. Uhvatio sam je za ruku, odveli smo je unutra, posjeli, polegli na kauč i sve se odigralo u sekundama... Dijete je počelo izlaziti, dva-tri truda i dijete je bilo meni u naručju, u rukama. Na sreću sve je super završilo - još pod dojmom govori Sandi, kojemu su kolegice bile u tom trenutku bile velika psihološka i moralna podrška.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Bebi se oko vrata omotala pupčana vrpca

- Bile smo uz njega sve što je trebalo, dodavale ručnik, vodu, navlačile rukavice, tješile majku... Javljale smo putem veze, kontaktirale šefa, tražile Hitnu medicinsku pomoć da što prije dođe kako bi pregledali majku i dijete i odvezli ih u bolnicu - uključuje se u razgovor njegova kolegica Sonja.

Porod nije prošao sasvim bez komplikacija, bebi je oko vrata bila omotana pupčana vrpca. Na sreću, Sandi je i tu ostao pribran i staložen.

- Uočio sam da je pupčana vrpca bila oko djetetovog vrata, instinktivno sam je s prstom maknuo preko glavice. Dijete je zaplakalo, progledalo, uhvatilo me za prst, nema ljepšeg osjećaja. To je zasigurno jedan od najljepših događaja koje sam doživio u 12 godina rada i koji ću pamtiti sigurno cijeli život - uz širok osmijeh poručio je Sandi. Dodao je da ih je sam dragi Bog poslao tamo, jednostavno bili su u pravom smisli riječi na pravom mjestu u pravo vrijeme.

'Nije bilo druge nego da porod krene'

- Bogu hvala što se kolega Sandi našao na tom mjestu koji ima nekog iskustva pošto ima troje djece. Nije bilo čekanja, nije bilo nikakve druge opcije osim da porod krene. Sve je prošlo dobro, curica se rodila živa i zdrava... - kaže Lucija.

Iskreno priznaje da su ih preplavile emocije nakon što je sve bilo gotovo.

- Svi troje smo zaplakali od sreće. Bilo je to doista jedno nevjerojatno iskustvo koje nikad neću zaboraviti - dodaje Lucija. U kontaktu su s novopečenim roditeljima preko Sandija.

- Ja sam u kontaktu s ocem i majkom, ponudio sam im bilo kakvu pomoć koja im je potrebna. Imam kod kuće troje djece, imam robice, bilo čega, i novčanu pomoć ću im ponuditi, ako im bude trebalo - otkriva nam Sandi.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Susjed Marko Špoljar Schlotthauer, koji je zaustavio policijski auto, kaže da se policajac fantastično snašao.

'Ovo je baš filmska priča'

- Imam troje djece i bio sam na porodu, ali nije to isto, ovo je baš filmska priča. Mislio sam da možda policajci na nekom tečaju prve pomoći uče i takve stvari, stvarno ne znam - kaže Marko, inače fitness trener. Te nedjelje kaže da nije imao koga drugoga zaustaviti jer nije bilo vozila na cesti oko 7 sati.

Tog jutra nešto je radio u dvorištu. Dotrčao je susjed vičući: "Supruga rađa, možete li ju odvesti u bolnicu?"

- Odmah vidio da nije ona za bolnicu, da žena jedva stoji i da se ne može nikuda voziti i rekao mu da zove Hitnu. U tom trenutku nisam znao da nije uspio dobiti Hitnu. Čekao sam njihovo vozilo i ugladao policajce. Toliko sam mahao i trčao da sam im se umalo bacio pred vozilo. Sreća, sve je dobro prošlo, a mama i beba su dobro, koliko sam čuo - priča Marko.

Neslužbeno doznajemo da je sretnim roditeljima curica prvo dijete u obitelji.

