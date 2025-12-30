Morana je u pulskom akvariju nedavno proslavila četvrti rođendan, a vlasnik Ronilačkog centra Pelagos s Krka, Denis Rukavina, kaže kako je neopisivo ponosan što su baš oni svojedobno pronašli ovu perisku
Celebrity iz akvarija PLUS+
Plemenita Periska Morana bit će neprocjenjiva karika za spas ravnoteže Jadranskog mora
Nedavno je proslavila četvrti rođendan, fantastično napreduje i zvijezda je Aquariuma Pula. Pogađate, govorimo o plemenitoj periski Morani čije će postojanje imati značajnu ulogu u spašavanju Jadranskog mora te održavanja prirodne morske ravnoteže.
