Plenki je ne pušta, a stručnjaci su zgroženi jer Žalac nije otišla

Za vozačku dozvolu nisam ni znala da je istekla, no to me ne opravdava. Imam je i tu, evo, vrijedila je do 9. lipnja 2016...

Rekla je to ministrica Gabrijela Žalac nakon što je premijeru ponudila mandat na raspolaganje. Više puta ponovila je kako joj je jedino važno da je djevojčica koju je u subotu udarila automobilom na cesti dobro.

- Premijeru sam odmah u subotu ponudila svoju ostavku. I jutros sam s njim razgovarala i ponudila mu mandat na raspolaganje - rekla je Žalac. S obzirom na to da se više od dvije godine vozila s nevaljalom vozačkom dozvolom, a istodobno Vlada najavljuje stroži zakon o sigurnosti na cestama, novinari su je pitali kako tumači da ona svjesno ovako krši zakone.

- Ja sam toga svjesna. Donijela sam vozačku dozvolu da točno znate s kojim datumom je istekla. Kad sam na policijskom očevidu dala prometnu i vozačku, policajac mi je rekao da je istekla. Ja to naprosto nisam znala, evo, jer je jednostavno ne otvaram. Otkad sam praktički u Zagrebu, niti ne vozim auto, vozi me vozač, samo vikendom, kad sam kod kuće, skočim autom obaviti što treba. To me ne opravdava... - rekla je.

Na pitanje što joj je odgovorio premijer, hoće li prihvatiti ostavku kaže: “To... To će vam reći predsjednik Vlade. Ja sam ostavku ponudila iz moralnih i svih drugih razloga”.

Zašto onda nije dala neopozivu ostavku?

- Molim... - nije dobro čula, pa su novinari ponovili pitanje.

- Ne znam što bih vam rekla o tome... meni ...ja jednostavno sam toliko u šoku da vam nemam što drugo reći osim priznati sve što se dogodilo taj dan. Policija i Državno odvjetništvo, koje je bilo na licu mjesta, reći će sve o tom nemilom događaju. Ja se ispričavam hrvatskoj javnosti i šire... - rekla je. A koliko je brzo vozila kad je djevojčica izletjela pod auto, kaže:

“Ha... Gledajte, ja vam to sad ne znam reći.” Pitali su zar nije dobila policijsko izvješće.

- Ne, nisam dobila na licu mjesta... Možda sam vozila 30-40 km/h.

Najvažnije je da je djevojčica dobro, da je u Osijeku dobila svu skrb i da posljedica neće imati. Što se tiče vozačke dozvole koja nije bila produljena, to je propust i nemar, ali to nije kazneno djelo, to je prekršaj. Ministrica je platila kaznu i izvadit će novu vozačku, rekao je premijer Andrej Plenković i potvrdio da se s ministricom Žalac čuo više puta od subote.

- Ona je ponudila mandat na raspolaganje, mislim da je to s njene strane vrlo korektan potez. Ja sam razmišljao o ovome, smatram da je ovo što se dogodilo nešto što se moglo dogoditi bilo kome drugome. Što se tiče produljenja vozačke dozvole, to nije nešto radi čega bih tražio njenu ostavku. Ministrica Žalac vrlo dobro radi svoj posao. Ona ostaje ministrica, po načelu razmjernosti, ovo što se dogodilo nije za ostavku - zaključio je Plenković. Dio javnosti je zgrožen ovom odlukom jer smatraju da je Vlada pokazala kako za njih ne vrijede zakoni kao i za ostale građane. Pitaju se zbog čega ministri uopće daju prisegu da će svoju “dužnost obnašati savjesno i časno, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak”.

- Ovo je preraslo u prvorazredni skandal - smatra prometni stručnjak Željko Marušić.

- To što joj vozačka dozvola nije vrijedila dvije i pol godine je nedopustivo. Da, primjerice, pilotu Croatia Airlinesa istekne dozvola i s takvom sleti, recimo, u Rim, Croatia Airlines istog trena dobiva zabranu letenja u Europi. To znači da zbog jedne nevažeće dozvole pilota automatski propada kompanija, a ministrica je s nevažećom vozila dvije i pol godine i udarila dijete - kaže Marušić.

- Nikome se ne smije dogoditi da za upravljač sjeda bez važeće dozvole. Za to nema opravdanja - dodao je. Pojasnio je i kako mnogo važnih činjenica u vezi s ovom prometnom nesrećom nije izneseno u javnost.

- Uporno se ističe kako je dijete samo istrčalo na cestu gdje nema pješačkog prijelaza. To je potpuno pogrešna konstatacija. Naime, ondje gdje nema pješačkog prijelaza, dođe li do nesreće, vozač je primarno kriv - kaže Marušić, koji očekuje transparentan izvještaj policije.

- Voziti s dozvolom koja je istekla krajnje je neodgovorno od ministrice prema dužnosti koju obavlja, prema građanima, Vladi i policiji, koje dovodi u neugodnu poziciju - rekao je. I prije nego što je premijer obranio ministricu, Marušić je zaključio kako se premijer, u nogometnom žargonu, ponaša kao da vodi pet nula u 90. minuti pa si dopušta i autogol.

- Švedska ministrica balkanskih korijena vozila je s 0,2 promila alkohola u krvi i nije ništa skrivila, a dala je zbog toga ostavku. No ovo je Hrvatska - rekao je.

Kritizirao je i oporbu, koja je zazivala ministričinu smjenu.

- SDP bi trebao šutjeti jer u njihovoj je vladi sjedio čovjek koji je u prometu usmrtio dvoje ljudi, a danas je opet na cesti. A Davor Bernardić uhvaćen je kako alkoholiziran vozi i zbog toga je licemjerno da se uopće javlja - zaključio je Marušić.

Provjerili smo i s pravne strane što ministrica može očekivati.

- Ovdje se radi o kaznenom djelu ugrožavanja života iz nehaja. Za ovakvo djelo u kojem je teško ozlijeđeno dijete, a teškom ozljedom se smatra svaki prijelom, kazna je od jedne do tri godine zatvora. Može se dobiti i uvjetna kazna, sve ovisi o nalazima vještaka i policije - pojasnio nam je naš ugledni odvjetnik i bivši sudac Milivoj Žugić.

Prisjetio se sličnih slučajeva u svojoj sudačkoj praksi.

- Za sud to što nije imala produljenu vozačku dozvolu neće biti toliko važno jer je to prekršaj. Tri su situacije koje sud posebno razmatra, a to su: prekomjerna brzina, vožnja pod utjecajem alkohola i vožnja bez vozačke dozvole - kaže Žugić.

Dodao je da sudovi obično donose oslobađajuće presude ako je pješak vozaču došao s desne strane i ako vozač nije vozio prebrzo.

- Govoriti da daješ mandat na raspolaganje je smiješno jer taj mandat premijer uvijek ima na raspolaganju - kaže Peđa Grbin (SDP).