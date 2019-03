'Žalac ostaje ministrica, to što je napravila nije za ostavku...'

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti komentirajući slučaj prometne nesreće ministrice Gabrijele Žalac koja je, u subotu u Vinkovcima, vozeći bez vozačke dozvole automobilom udarila i ozlijedila djevojčicu.

- Najvažnije je da je djevojčica dobro, da je u Osijeku dobila svu skrb i da posljedica neće imati. Što se tiče vozačke dozvole koja nije bila produljena, to je propust i nemar, ali to nije kazneno djelo, to je prekršaj. Ministrica je platila kaznu i izvadit će novu vozačku. Ja i ministrica smo u kontaktu od subote ujutro, razgovarali smo više puta. Ona je ponudila mandat na raspolaganje, mislim da je to s njene strane vrlo korektan potez. Ja sam razmišljao o ovome, smatram da ovo što se dogodilo je nešto što se moglo dogoditi bilo kome drugome. Što se tiče produljena vozačke dozvole, to nije nešto radi čega bi tražio njenu ostavku. Ministrica Žalac jako dobro radi svoj posao. Ona ostaje ministrica, po načelu razmjernosti, ovo što se dogodilo nije za ostavku, kaže Plenković.

Na novinarsko pitanje trebaju li ljudi onda shvatiti da ni oni ne moraju nužno produljiti svoju vozačku dozvolu, Plenković je novinaru rekao da banalizira.

- To što ona nije produljila vozačku, ne znači da ljudi ne trebaju produljivati vozačke dozvole. Ministrica je priznala da je to njen propust. Ona, kao i drugi koji je ne produlje, platit će prekršajnu kaznu, ističe premijer.

Na pitanje što će se dogoditi ako koalicijski partneri budu tražili ostavku ministrice Žalac, Plenković je odgovorio da su ministri u Vladi ministri zato što je on tako odabrao.

Premijer je naglasio da je Žalac dobra ministrica i novinare pozvao da "smire loptu".

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ministrica Žalac je u svom ranijem obraćanju priznala kako joj je vozačka istekla u lipnju 2016. godine te da je premijeru i u subotu, a i jutros svoj mandat ponudila na raspolaganje.