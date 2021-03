Proračun Grada i Holdinga je oko 20 milijardi kuna. To jamči velik utjecaj, koji će sad prijeći u neprijateljske ruke. Tko god dobije vlast u metropoli - a dobit će je ljevica ovog ili onog sastava - proizvest će kadrovski tsunami. Mnoga gradska poduzeća u kojima su zaposlenja i utjecaj dijeljeni između Stranke rada i solidarnosti i HDZ-a također će biti temeljito pretresena.

Tko mora staviti mandat na raspolaganje? Tko je i prema kojim osnovama dijelio gradske milijune? Sve će to biti teme nakon svibanjskih izbora, i nijedna od njih neće Plenkoviću i HDZ-u donijeti ništa dobra.

Najlošija odluka

Nakon Bandićeve smrti, sad je to izvjesno, najlošija Plenkovićeva odluka bila je ona o kandidiranju Davora Filipovića za poziciju zagrebačkoga gradonačelnika. Filipoviću se svi smiju, neki ga sažalijevaju, a za promjenu je kasno. Filipović sigurno ne izaziva oduševljenje ni u HDZ-u jer je tipičan proizvod Plenkovićeve kadrovske retorte - on je nalik na Karla Resslera, Tomislava Sokola i druge Plenkovićeve uzdanice, koji imaju formalne titule, ali su lišeni boje, okusa i mirisa.

Plenković miče staru gardu, “barakaše” i “tamburaše”, ali ih ne supstituira ljudima od formata nego poslušnicima koji će ispunjavati sve njegove želje sve do njegova konačnog uspona na neku prestižnu funkciju u Bruxellesu, kamo u zadnje vrijeme redovito odlazi s manžetama na rukavima, jasnim signalom kako briselske zgode smatra posebno važnima. Desni dio stranke, a on je baza, ne voli ga zato što stranku idejno vodi u smjeru koji im se ne sviđa, smjeru koji izgleda mnogo simpatičnije ako ga promatrate iz Bruxellesa nego iz Imotskog ili s Kaptola. Zato je u zadnje vrijeme došlo do silnog egzodusa iz stranke.

Josip Dabro, poznat po otkriću “kadrovske šume” u Spačvi, pobjegao je iz HDZ-a i postao nezavisni kandidat za vukovarsko-srijemskog župana, za što je dobio podršku Miroslava Škore. Gradonačelnik Trilja Ivan Šipić prije tjedan dana napustio je HDZ i najavio da će na lokalnim izborima u svibnju sudjelovati kao neovisni kandidat. Damir Juzbašić, šef Gradskog odbora HDZ-a u Županji, napustio je stranku i najavio kandidaturu za gradonačelnika, a sa sobom je povukao još 30-ak HDZ-ovaca, među njima i neke vrlo važne u Županji.

Odmah nakon njega uslijedila je ostavka predsjednika pulskog HDZ-a i kandidata za gradonačelnika Pule Petra Ćurića. On je dao ostavku na sve stranačke dužnosti. HDZ je napustio i predsjednik Mladeži HDZ-a za Vukovarsko-srijemsku županiju, Slavko Grgić, najavivši da će kao neovisni kandidat krenuti u utrku za gradonačelnika grada Otoka.

Ne muče Plenkija samo kadrovski problemi nego se i epidemiološka situacija zakomplicirala. Nakon što su ljudi koji su mu donijeli pobjedu na parlamentarnim izborima cijelu zimu izbezumljivali naciju dvostrukim kriterijima), sad se pojavio i problem s cjepivom. Ni to nije kraj njegovih nevolja - u Zagrebu se obnova nije maknula s mrtve točke. Lomeći se između Bandića, Vanđelića i Filipovića, pokazao je da mu je važniji vlastiti politički, odnosno karijerni motiv, od dobrobiti Zagrepčana.

Lokalni izbori - test vlade

Dakle, lokalne izbore - a oni su uvijek i reputacijski test nacionalne vlade i vladajuće stranke – Plenković čeka sa strepnjom. Odgoda izbora dobro bi mu došla. Upitno je hoće li do nje doći jer je prošlog proljeća tvrdio da u izbore idemo jer smo pobijedili Covid-19, a sad bi morao reći da u izbore ne idemo jer nas je Covid-19 pobijedio, ali – ako time dobiva koji mjesec za konsolidaciju HDZ-a i rušenje oporbe, zašto ne?!