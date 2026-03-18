Plenki sada čeka Zokija oko Vijeća za nacionalnu sigurnost: Zadnja sjednica bila je 2021.

Nakon pet godina pauze uskoro bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost (VNS), tijelo koje se aktivira upravo u trenucima kad se otvaraju pitanja strateške stabilnosti države. Kako su potvrdili iz Vlade predloženo je da se zajednička sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu održi isti dan u tjednu od 23. do 27. ožujka. Plenković se na sjednici Vladi osvrnuo na prijedlog za sazivanje sjednica.

- Smatramo da je trenutak takav da su potrebne konzultacije - naveo je Plenković te dodao: "Uputili smo pismo inicijative i vidjet ćemo hoće li biti odgovora. Ponuđeni termini su u biti cijeli idući tjedan, bilo kada, mi ćemo se prilagoditi", rekao je premijer. Također, dan ranije je Andrej Plenković odgovorio na pitanje što ako predsjednik Zoran Milanović odbije poziv. ''Vidjet ćemo. Ne bih u ovom trenutku ništa prejudicirao'', kazao je premijer Plenković odgovorivši hoće li se i na tim sastancima, pristane li predsjednik Milanović na poziv, razgovarati o srpskim raketama. ''Pričekajmo da vidimo reakciju. Sve što je bitno će se raspraviti na tim sastancima, ako ih bude'', zaključio je premijer.

Sastanak će se održati, ali vjerojatno neće biti onda kad je Plenkoviću palo na pamet, doznaje se od upućenih izvora. Milanović je popodne bio na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Vela Luke i do zaključenja ovog broja 24sata nije se izjasnio o datumu. Vijeće za nacionalnu sigurnost, kojim predsjeda predsjednik Republike, okuplja ključne ljude sigurnosnog sustava, od Vlade i ministara do čelnika obavještajnih i vojnih struktura te predstavlja jedino mjesto gdje se sigurnosna pitanja mogu sagledati cjelovito i koordinirano.

Vijeće se posljednji put sastalo u prvoj polovini studenoga 2021. godine.

No sad je situacija u svijetu bitno drugačija, a sve je još dodatno zaoštreno zadnjim alarmantnim nabavkama oružja i vojne opreme Vojske Srbije te agresivnom retorikom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sve to vraća fokus na Vijeće za nacionalnu sigurnost kao nužan forum za smirivanje političkih tenzija i donošenje strateških odluka. Jer dok politička retorika varira, činjenica ostaje ista, sigurnosni izazovi u regiji postaju sve kompleksniji, a odgovori na njih zahtijevaju koordinaciju, a ne paralelne politike. 