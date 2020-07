Plenkijev veliki rez: Ukidaju se ministarstva branitelja i turizma

Branitelji se pripajaju obrani, turizam gospodarstvu, socijala radu, imovina upravi, regionalni razvoj financijama...

<p>Prvi potez nove Plenkovićeve Vlade bit će promjena Zakona o ustroju Vlade i djelokruga ministarstava prema kojoj bi broj ministarstava trebao biti manji za pet resora, što znači da ostaje 15 ministarstava.</p><p>Kako saznaje 24sata, spajaju se Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo financija, zatim Ministarstvo turizma i Ministarstvo gospodarstva, potom Ministarstvo državne imovine s Ministarstvom uprave, Ministarstvo obrane s Ministarstvom branitelja te na kraju Ministarstvo socijalne skrbi i rada. Ako to na kraju bude kako je sad najavljeno, izgledno je da u novoj Vladi više nećemo gledati <strong>Marka Pavića</strong>, koji je bio na čelu regionalnog razvoja, a ni <strong>Marija Banožića</strong>, koji je vodio resor državne imovine. Tomo Medved bi vodio Ministarstvo obrane i branitelja. Ono što je naše sugovornike najviše iznenadilo je spajanje turizma s gospodarstvom, što znači da bi trebao otpasti i bivši ministar turizma <strong>Gari Cappelli</strong>, koji je imao same pohvale za vođenje svojega resora. </p><p>No treba naglasiti kako ove spekulacije o spajanju ministarstava nisu još finalizirane, a neki spekuliraju da bi ih moglo biti manje. Ako na kraju bude točno da se turizam spaja s gospodarstvom, govore da bi Cappelli trebao dobiti saborski Odbor za turizam, a Banožić bi mogao biti državni tajnik u nekom od ministarstava. Od sugovornika bliskih vrhu HDZ-a čini se da je gotovo pa sigurno da Darko Horvat, koji je u prošlome mandatu vodio gospodarstvo, više neće biti ministar, a na njegovo mjesto dolazi Tomislav Ćorić. Nije navodno sigurna ni funkcija ministrice poljoprivrede Marije Vučković pa se govori da bi ministarsku fotelju mogao zasjesti bivši državni tajnik u tome ministarstvu - <strong>Tugomir Majdak</strong>.</p><p>- Plenković je najviše zadovoljan kako su, od mladih HDZ-ovih snaga, radili Zdravko Marić, Josip Aladrović, Ivan Malenica i Tomislav Ćorić. Tu je još i Oleg Butković, koji je donio sjajan rezultat na izborima i ima odlične uspjehe u svojemu ministarstvu. Od starijih je jasno da ostaju Vili Beroš, Davor Božinović, ali i Tomo Medved - govori nam sugovornik iz vrha HDZ-a. Drugi sugovornik iz vrha HDZ-a potvrdio je da će manjine definitivno imati svojega predstavnika i da se još razmišlja hoće li dobiti ministarstvo bez portfelja ili mjesto potpredsjednika Vlade.</p><p>- Oni su sad naš najveći partner i to bi bio dodatni iskorak - kaže nam naš sugovornik. No osim promjena u Vladi, doći će i do kadrovskih promjena u HDZ-u. Gordan Jandroković se povlači s mjesta glavnog tajnika HDZ-a i ostat će predsjednik Hrvatskog sabora. To je dogovorio prije izbora. Najviše izgleda da ga naslijedi ima dobar Plenkovićev prijatelj i pravnik Krunoslav Katičić. Uz tu funkciju, Katičić bi mogao dobiti i neko od ministarstava.</p>