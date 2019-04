Plenkiju visi Žalac: 'Sumnjam da će Gabrijela u Bruxelles...'

Nikad nije bila tolika neizvjesnost oko lista, ali nikad nije ni predsjednik stranke tako samostalno odlučio presjeći i odrediti tko će biti na listi HDZ-a i koji će redoslijed zauzeti.

Ništa još nije konačno definirano, ali neka imena su prilično sigurna i poznata. Premijer još nije definitivno odlučio kako će izgledati lista, govorili su nam jučer redom HDZ-ovci s kojima smo razgovarali o izbornoj listi HDZ-a za Europski parlament. Danas bi konačno Plenković trebao prelomiti i predložiti predsjedništvu listu 12 ljudi, a onda bi je trebala potvrditi i ostala stranačka tijela.

Ono što je prilično sigurno, na listi će biti Dubravka Šuica, Željana Zovko, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, ali i jedno iznenađenje: Marijana Petir.

No najviše je interesa bilo o ministrici Gabrijeli Žalac i njenoj kandidaturi s obzirom na to da je prije svih nedavnih afera kotirala visoko te je čak trebala biti nositeljica liste. Ali afera s Mercedesom i vožnja bez valjane vozačke srušile su joj kredibilitet.

- Ništa od nje. Sumnjam da će Gabi u Bruxelles - govore nam uglas naši sugovornici.

Neki drugi još su ostavili tu mogućnost, ali prilično malu. Tu je sve na Plenkoviću. Što se tiče Marijane Petir, bivše perjanice HSS-a, naši sugovornici kažu kako su za nju lobirali iz Europske pučke stranke tražeći od premijera da je stavi na listu. Plenkovićev uvjet bio je da ona uđe u HDZ. Iako se pojavila informacija da je ona to i učinila, Petir se nije javljala to potvrditi, a nije bilo potvrde niti u HDZ-u. Ali Petir će vrlo vjerojatno biti na listi i ući u stranku.

- Petir nije tražila da bude visoko na listi te računa na preferencijalne glasove. To je za pohvalu, no s druge strane opet vidimo političku trgovinu, što nije dobro - govori nam sugovornik iz HDZ-a. Bivši europarlamentarac Davor Ivo Stier sam je odbio da ga uopće kandidiraju nakon sukoba s Plenkovićem. Neslužbeno se moglo čuti da bi zato drugi desni HDZ-ovac koji nije u Plenkovićevoj milosti, Miro Kovač, možda mogao biti niže na listi. Kovač bi mu za to bio zahvalan, ali Plenković ionako ima gužvu i mora zadovoljiti mnoge apetite stranačkih organizacija.

Što se tiče Željane Zovko, ona stiže iz kvote čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića i mjesto joj je zajamčeno.

Dubravka Šuica veteranka je u EU parlamentu i u dobrim je odnosima s Plenkovićem, pa će biti jedna od udarnih igala liste.

Mlade snage predstavljat će Karlo Ressler i Tomislav Sokol. Obojicu Plenkovićev HDZ promovira, ali na listi bi mogla biti i Dragica Vranješ. Ona je mlada zastupnica, Makaranka koju je predložila splitsko-dalmatinska organizacija.