Plenković: 92,7 posto škola je odabralo A model za nastavu

Model A predviđa nastavu u školi uz pridržavanje epidemioloških uputa HZJZ-a, model B je mješoviti oblik nastave (u školi i na daljinu), a model C je nastava na daljinu

<p>Predsjednik Vlade <strong>Andrej Plenković</strong> prilikom obilaska novootvorene Osnovne škole Vladimira Nazora u Pribislavcu objavio je rezultate upitnika Ministarstva znanosti i obrazovanja po kojima je 92,7 posto škola odabralo model A, sedam posto model B, a 0,29 posto model C.</p><p>- To znači da je cijela priprema, upute koje smo radili, komunikacija s ravnateljima, sa svima odgovornima u obrazovnom sustavu napravljena kvalitetno i pravodobno. I u ovim okolnostima covida-19 krenut ćemo u novu školsku godinu s ambicijom da naši školarci dobiju kvalitetno obrazovanje - istaknuo je u Pribislavcu predsjednik Vlade. </p><p>Model A predviđa nastavu u školi uz pridržavanje epidemioloških uputa HZJZ-a, model B je mješoviti oblik nastave (u školi i na daljinu), a model C je nastava na daljinu.</p><p>O izgradnji škole u tome mjestu u blizini Čakovca Plenković je rekao kako je bilo puno angažmana od lokalnih do državnih vlasti.</p><p>Govoreći o tome kako će nastavu pohađati 313 učenika, istaknuo je da je njih čak 70 posto pripadnika romske nacionalne manjine.</p><p>- Jedan od glavnih načela našega programa je da omogućimo svim pripadnicima nacionalnih manjina u Hrvatskoj da budu kvalitetno obrazovani, da budu dio našeg obrazovno-školskog sustava. Kada je riječ o djeci romske nacionalne manjine, moramo napraviti dodatne iskorake da bi ta djeca ostala u sustavu do kraja obrazovanja - rekao je.</p><p>Dodao je kako u Vladi sudjeluju svi pripadnici nacionalnih manjina i zato mu je posebno važno da su u ovogodišnjem preustroju Ministarstva znanosti i obrazovanja ustrojili posebnu upravu koja će se baviti obrazovanjem nacionalnih manjina.</p><p>- Ova škola ima sve bitne elemente obrazovnog sustava ove Vlade. To je uključivost, inkluzivno obrazovanje jer je prilagođena iz svih aspekata djeci s invaliditetom, ona omogućava cjelodnevnu nastavu, a naš je cilj što više cjelodnevne nastave, a što manje rada u smjenama. Isto tako, omogućuje i predškolski odgoj, a to je temelj što želimo u cijeloj Hrvatskoj - poručio je Plenković.</p><p>Zahvalio se vodstvu škole te podsjetio kako je ovo njegov drugi posjet Pribislavcu.</p><p>Zahvalio je ministru <strong>Radovanu Fuchsu</strong>, bivšoj ministrici <strong>Blaženki Divjak</strong> i svima koji su omogućili da se u Pribislavcu otvori nova školska zgrada.</p><p>Predsjednika Vlade dočekao je međimurski župan Matija Posavec, koji je podsjetio da se u Pribislavcu nastava dosad održavala u dvorcu Feštetiću iz 16. stoljeća, koji je pune 74 godine bio dom Osnovnoj školi Vladimira Nazora.</p><p>Govoreći o novoj zgradi, Posavec je rekao kako je gradnja počela 2016. Radovi su vrijedni 33 milijuna kuna, od čega je Međimurska županija izdvojila 5,5 milijuna kuna, a ostatak država.</p><p>- Škola je izgrađena prema svim standardima 21. stoljeća“ - istaknuo je Posavec i dodao da ima 24 učionice i 3600 metara četvornih iskoristivog prostora te će se u njoj održavati jednosmjenska nastava.</p><p>Župan je podsjetio da se u Međimurju u posljednjih pet godina financiraju udžbenici za učenike osnovnih škola, a zadnjih sedam godina financira se prijevoz učenika bez obzira na to putuju li vlakom ili autobusom.</p><p>- Od ove godine četiri tisuće srednjoškolaca je od županije dobilo potporu od 300 kuna za nabavu radnih materijala - rekao je među ostalim župan Posavec i dodao kako su u posljednjem investicijskom ciklusu izgrađene četiri školsko-sportske dvorane, obnovljeno je pet srednjih i 15 osnovnih škola, a obnovljen je i đački dom te izgrađen studentski dom.</p>