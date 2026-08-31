Plenković: Ako Srbija organizira sprovod Mladiću, zatvorit će si vrata Europske unije

Sprovodom ratnog zločinca Ratka Mladića uz najviše državne i vojne počasti Srbija bi sama sebi zatvorila vrata Europske unije, ocijenio je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković.

Mladić, osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina u BiH, prošli je tjedan umro haškom pritvoru u 84. godini.

Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić najavio je da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti.

Plenković je u ponedjeljak na marginama Bledskog strateškog foruma da je on shvatio da nije riječ o konačnoj odluci, no osudio je tu ideju, naglašavajući da je Mladić ratni zločinac koji je bio „zapovjednik u Kninu te je odgovoran za najteže zločine u Škabrnji i drugim dijelovima Hrvatske”.

„To je kao da sami sebi zatvaraju vrata” Europske unije, rekao je premijer, dodajući da je o toj temi razgovarao i s „nekim akterima” na skupu u slovenskom gradiću.

Na Bledski strateški forum stigla je i europska povjerenica za proširenje Marta Kos koja je tamo naglasila da je „veličanje ratnih zločinaca suprotno temeljnim europskim vrijednostima” te za to „nema mjesta za njih ni u Europskoj uniji ni u zemljama koje to teže postati”, prenijeli su slovenski mediji.

„Ratko Mladić je osuđen kao ratni zločinac, služio doživotnu kaznu za genocid u Srebrenici, za zločine protiv čovječnosti. I to će biti osnova na kojoj ćemo prosuđivati ​​što će se događati u Srbiji”, dodala je slovenska političarka.