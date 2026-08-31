Obavijesti

News

Komentari 14
NIJE JEDINI SLUČAJ...

Bolnica u Orašju hitno otkazala suradnju kirurgu koji je veličao zločinca i monstruma Mladića...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Bolnica u Orašju hitno otkazala suradnju kirurgu koji je veličao zločinca i monstruma Mladića...
Foto: Društvene mreže
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prije nekoliko dana još je jedna doktorica dobila otkaz nakon objave kojom je veličala Mladića, ona je radila u Tomislavgradu...

Kantonalna bolnica Orašje otkazala je suradnju kirurgu Đoki Novakoviću koji je na društvenim mrežama veličao monstruma i ratnog zločinca Ratka Mladića, objavio je Dnevni Avaz.

Uprava je ekspresno reagirala i prekinula njegov honorarni aranžman nakon reakcije udruge "Veterani Vojne Policije HVO Bosanske Posavine“.

SKANDAL Otac golmana Sarajeva veličao Ratka Mladića. Klub ga otpustio
Otac golmana Sarajeva veličao Ratka Mladića. Klub ga otpustio

Neprihvatljivo je da u Orašju radi osoba koja javno veliča Mladića, pod čijim su zapovjedništvom počinjeni ratni zločini na području Posavine - stoji u objavi udruge.

Prije nekoliko dana još je jedna doktorica dobila otkaz nakon objave kojom je veličala Mladića, ona je radila u Tomislavgradu...

Više o zločinima monstruma Mladića pročitajte ovdje

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
TUŽNA VIJEST

Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva te obitelji...
HDZ prozvao Tomaševića zbog Savice: 'Uz vodocrpilište leži 33.000 tona opasnog otpada'
ekološka katastrofa?

HDZ prozvao Tomaševića zbog Savice: 'Uz vodocrpilište leži 33.000 tona opasnog otpada'

Zagrebački HDZ kritizira gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog nečinjenja u vezi s 33.000 tona opasnog otpada uz vodocrpilište Petruševec, ističući potencijalnu prijetnju za opskrbu vodom za 150.000 građana.
Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca
ČETVERO NA LIJEČENJU

Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca

Na širem području pronalaska zaraženih ptica provodit će se uništavanje razvojnih oblika komaraca u vodama i svim potencijalnim leglima te suzbijanje odraslih, letećih komaraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026