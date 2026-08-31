Prije nekoliko dana još je jedna doktorica dobila otkaz nakon objave kojom je veličala Mladića, ona je radila u Tomislavgradu...
NIJE JEDINI SLUČAJ...
Bolnica u Orašju hitno otkazala suradnju kirurgu koji je veličao zločinca i monstruma Mladića...
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Kantonalna bolnica Orašje otkazala je suradnju kirurgu Đoki Novakoviću koji je na društvenim mrežama veličao monstruma i ratnog zločinca Ratka Mladića, objavio je Dnevni Avaz.
Uprava je ekspresno reagirala i prekinula njegov honorarni aranžman nakon reakcije udruge "Veterani Vojne Policije HVO Bosanske Posavine“.
Neprihvatljivo je da u Orašju radi osoba koja javno veliča Mladića, pod čijim su zapovjedništvom počinjeni ratni zločini na području Posavine - stoji u objavi udruge.
Prije nekoliko dana još je jedna doktorica dobila otkaz nakon objave kojom je veličala Mladića, ona je radila u Tomislavgradu...
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