Bolnica u Orašju hitno otkazala suradnju kirurgu koji je veličao zločinca i monstruma Mladića...

Kantonalna bolnica Orašje otkazala je suradnju kirurgu Đoki Novakoviću koji je na društvenim mrežama veličao monstruma i ratnog zločinca Ratka Mladića, objavio je Dnevni Avaz.

Uprava je ekspresno reagirala i prekinula njegov honorarni aranžman nakon reakcije udruge "Veterani Vojne Policije HVO Bosanske Posavine“.

Neprihvatljivo je da u Orašju radi osoba koja javno veliča Mladića, pod čijim su zapovjedništvom počinjeni ratni zločini na području Posavine - stoji u objavi udruge.

Prije nekoliko dana još je jedna doktorica dobila otkaz nakon objave kojom je veličala Mladića, ona je radila u Tomislavgradu...

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